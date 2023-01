Christoph Horbach wird neuer CEO der HT Group

Christoph Horbach ist seit 2019 im Unternehmen und verantwortet seit dem Jahr 2021 bei der HT Group als Holding-Geschäftsführer das Business Development und das Fund Management Institutional, teilt das Unternehmen mit. Sein Schwerpunkt liegt neben der Betreuung nationaler wie internationaler Investoren vor allem in der Entwicklung weiterer Geschäftsfelder. So wird der Mitteilung zufolge neben den etablierten Assetklassen Wohnen und Büro das Segment Logistik- beziehungsweise Light Industrial-Immobilien ausgebaut.

Horbach begann nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln vor 15 Jahren in der Finanz- und Immobilienbranche zu arbeiten und war unter anderem bei der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hamburg sowie der Paramount Group, New York in leitender Position tätig. Bevor er sich der HT Group anschloss, war er fünf Jahre CEO im familieneigenen Mittelstandsbetrieb, den er den Angaben zufolge zu einem europaweit führenden Dienstleistungsunternehmen ausbaute.

Als Chief Executive Officer folgt Horbach auf Oliver Priggemeyer, der die HT Group mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 verlassen hat. Priggemeyer war Anfang 2018 in die Geschäftsführung eingetreten und hatte zunächst den Job des COO übernommen.

Die HT Group dürfte in der Sachwertbranche mehr mit ihrem früheren Namen Hamburg Trust bekannt sein, unter dem sie bis 2014 auch Publikumsfonds aufgelegt hat. Seit 2015 konzentriert sich das Unternehmen auf das institutionelle Geschäft. Ganz verschwunden ist der frühere Name indes nicht: Die Mehrheitsgesellschafterin des im November 2021 in HT Group umbenannten Unternehmens heißt weiterhin HTH Hamburg Trust Holding GmbH.