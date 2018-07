Sparmotive: Preisentwicklung ist “Stimmungskiller” für Wohneigentum

Nach mehr als 18 Jahren im Vorstand scheidet der bisherige Finanzvorstand der Munich Re, Dr. Jörg Schneider, nach Vollendung des 60. Lebensjahres auf eigenen Wunsch am 31. Dezember aus dem Vorstand von Munich Re aus. Der Betriebswirt und promovierte Jurist ist der am längsten amtierende Chief Financial Officer (CFO) sowohl im deutschen Börsenindex Dax 30 als auch unter den großen europäischen Versicherungsunternehmen.