BVT besetzt Spitze des Bereichs Energie und Infrastruktur neu

Seit Januar dieses Jahres ist Dr. Dominik Schall bei der BVT und leitet den Geschäftsbereich Energie und Infrastruktur. Damit fällt die Verantwortung für die Direktinvestments der BVT Holding GmbH & Co. KG in seine Zuständigkeit.

Der Absolvent des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz KIT, bringe umfassende Erfahrung als Projektmanager in der Energiewirtschaft mit – zuletzt wirkte er bei der MEAG in München als Senior Portfolio Manager Illiquid Assets. In seinen früheren Positionen war er sowohl in Entwicklung/Ankauf neuer Projekte als auch im Assetmanagement von Infrastrukturprojekten in den Sektoren Erneuerbare Energien und Transport für institutionelle und private Anleger tätig. Dominik Schall ist promovierter Wirtschaftsingenieur und Certified ESG Analyst.

„Wir sehen in den Bereichen nachhaltiger Investments die Zukunft der Geldanlage. Und mit der Arbeit Dr. Schalls einen entscheidenden Faktor im langfristigen Geschäftsaufbau“, so Tibor von Wiedebach-Nostitz, geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding.