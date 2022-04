Dr. Peters holt Ex-Corestate-Manager als Co-CEO

Mit Wirkung zum 1. April 2022 hat der Investment und Asset Manager Dr. Peters Group aus Dortmund Nils Hübener als Co-CEO in die Holding-Geschäftsführung berufen.

Gemeinsam mit den beiden Holding-Geschäftsführern Kristina Salamon und Dr. Albert Tillmann wird er fortan die Unternehmensgruppe führen und die strategische Weiterentwicklung der Dr. Peters Group verantworten, teilt das Unternehmen mit. Hierbei koordiniere und verantworte er aus der Holding heraus insbesondere die Arbeit der Immobilienabteilungen und übernimmt zudem Verantwortung in den Unternehmensbereichen Neugeschäft und Services.

Nils Hübener kommt vom börsennotierten Immobilien-Investmentmanager Corestate Capital Group, wo er als Chief Investment Officer und Mitglied des Vorstands die Bereiche Immobilientransaktionen, Asset Management, Development Management, Property Management, Property Operations und Research verantwortete. Zuvor war Hübener unter anderem als Global Chief Investment Officer bei der BNP Paribas Real Estate Investment Management, als Head of Real Estate Investments und Head of Real Estate Management bei SEB Asset Management sowie als Head of Transactions Western & Southern Europe und Vice President International Acquisitions bei der Deutschen-Bank-Tochter DB Real Estate.

„Die Dr. Peters Group hat mit Nils Hübener einen ausgewiesenen Experten für Immobilien-Investment und Asset Management gewinnen können, der über die besten Voraussetzungen verfügt, die Unternehmensgruppe – nach der strategischen Neuausrichtung der vergangenen drei Jahre – gemeinsam mit Kristina Salamon und Dr. Albert Tillmann in die nächste Phase zu führen“, sagt der Vorsitzende des Beirats der Dr. Peters Group und ehemaliger CFO der Patrizia Immobilien AG, Arwed Fischer.

Kristina Salamon kommentiert: „Wir sind seit über 45 Jahren erfolgreich als Investment und Asset Manager im Immobilienmarkt aktiv. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Mit dem weiteren Ausbau unseres Immobiliengeschäfts bringen wir die Dr. Peters Group auf einen soliden und nachhaltigen Wachstumskurs. Nils Hübener wird dabei eine wesentliche Rolle übernehmen.“