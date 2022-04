HIH Invest verkauft Objekt in Hamburg an LHI

KGAL kauft Fachmarktzentrum in Österreich

Mit dem Erwerb des Fachmarktzentrums „Taborland“ in Steyr in Oberösterreich erweitert die KGAL-Gruppe erneut ihren Immobilienbestand in Österreich. Das Objekt wird Gegenstand eines offenen Österreich-Immobilien-Spezialfonds.