Wefox und Volkswohl Bund kooperieren

Wie das Insurtech Wefox mitteilt, hat es mit der Volkswohl Bund Versicherungen einen weiteren Partner für sein “Innovation Lab” gewonnen. Weitere Innovationspartner sind unter anderem die Versicherer Barmenia, Ergo und VHV.

Der Versicherer Volkswohl Bund ist neuer Innovationspartner des “Wefox Innovation-Labs“, das im April 2017 von dem Berliner Insurtech Wefox ins Leben gerufen wurde. Ziel des Projekts ist es, digitale Innovationen zum Vorteil von Maklern, Kunden und Versicherern zu beschleunigen.

In gemeinsamen Workshops erarbeiten Wefox und die beteiligten Versicherer Standards, mit denen administrative Prozesse kostensparend und in Echtzeit organisiert werden können.

“Innovationen durch Kooperationen”

“In der Innovationspartnerschaft wollen wir Strategien entwickeln und testen, mit denen wir unsere Vertriebspartner in der digitalen Welt noch schneller, einfacher und effizienter unterstützen können”, sagt Christian Schröder, Innovationsmanager im neugegründeten “VBInnoLab” des Versicherers Volkswohl Bund.

Wefox will die Innovationspartner darin unterstützen, die kompletten Geschäftsprozesse so zu gestalten, dass ein hoher Automatisierungsgrad erreicht wird. “Das kommt unseren Versicherungspartnern und ihren Vertriebspartnern zu Gute”, sagt Wefox-CMO Willi Ruopp. “Wir glauben an Innovationen durch Kooperationen. Daher ist uns die Partnerschaft mit etablierten Versicherern, wie demVolkswohl Bund, extrem wichtig.” (jb)

