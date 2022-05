Betriebliche Altersversorgung mit Swiss Life Maximo: passt immer und für alle

Die Plattformlösung mit dem Tarif Swiss Life Maximo reduziert spürbar die Komplexität in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) für Unternehmen. Die fondsgebundene Rentenversicherung ist so individuell wie vielseitig, bildet unterschiedlichste Anforderungen von Kundinnen und Kunden sowie Marktbedingungen perfekt ab und kann alle Möglichkeiten staatlicher Förderung in der bAV nutzen.