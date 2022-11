Ergo-Vorständin Deschka wechselt ins Baltikum

Wie Ursula Clara Deschka in einem Social-Media-Post bekannt gibt, wird die bisherige Ergo-Vorständin künftig als CEO für die Ergo-Gesellschaften im Baltikum verantwortlich zeichnen.

„In den vergangenen Jahren durfte ich das Gesundheitsgeschäft ebenso wie den Direktvertrieb aktiv gestalten und viele Erfahrungen, u.a. bei der Digitalisierung des Versicherungsgeschäftes sammeln“, schreibt Deschka in ihrem Post. „Aufbauend auf diesem Wissen ab 1. Januar 2023 das Geschäft im Baltikum strategisch weiter auszubauen, ist eine Herausforderung, der ich mich mit voller Kraft widmen werde.“

Deschka war in den letzten Jahren Verantwortliche für die Krankenversicherung bei Ergo in Deutschland. „Wir haben als Team, das weit über mein eigenes Ressort hinausgeht, u.a. die Marke DKV weiter gestärkt, die erste tarifvertragsunabhängige betriebliche Pflegeversicherung eingeführt, die Digitalisierung bei der DKV nach vorne getrieben (u.a. mit unserer DKV-App und unseren Gesundheitswelten), neue, moderne Dental-Tarife bei der Ergo Krankenversicherung eingeführt, in der Kundenzufriedenheit die höchsten Werte in der Geschichte der Ergo Krankenversicherung erzielt, eine großartige Walking-Challenge unternommen und vieles mehr. Die Standorte Nürnberg und Köln waren meine Heimat – dank der Zusammenarbeit mit zahlreichen großartigen Kolleginnen und Kollegen“, bedankt sich Deschka für die spannende Zeit.