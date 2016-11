Schroders beteiligt sich an Software-Schmiede für Anlageberatung

Schroders kündigt eine strategische Beteiligung an Benchmark Capital an: Kerngeschäft des Technologiepioniers aus dem Südosten Englands ist das Entwickeln von Beratungssoftware für den Einsatz in der anspruchsvollen Vermögensverwaltung.

Ian Cooke, Chief Executive von Benchmark Capital, wird auch nach der Investition als Kerngesellschafter für das Unternehmen erhalten bleiben. Gemeinsam mit dem bestehenden Management wird er weiterhin das Tagesgeschäft verantworten. Peter Harrison, Group Chief Executive von Schroders, soll als Vorsitzender das Board von Benchmark Capital verstärken. Zudem sollen für Schroders Robin Stoakley, Director of Intermediary, und Andrew Ross, Global Head of Wealth Management, in den Verwaltungsrat berufen werden.

“Erweiterte Präsenz in britischem Privatkundengeschäft”

“Wir gehen einen wichtigen Schritt und erweitern unsere Präsenz im britischen Privatkundengeschäft, das für Schroders hohe strategische Bedeutung besitzt”, unterstreicht Peter Harrison, Group Chief Executive von Schroders, die zukunftsorientierte Beteiligung. “Die Unternehmenskultur unserer beiden Firmen passt hervorragend zusammen, da wir beide Spitzenleistungen bei Investments leisten und uns der bestmögliche Service für unsere Kunden antreibt.”

“Nicht zuletzt durch integrierte Technologie und unser Know-how ist Benchmark Capital in den letzten Jahren spürbar gewachsen. Daher waren wir auf der Suche nach Partnern, die unsere Werte teilen und neue Perspektiven mit uns entwickeln”, begründet Ian Cooke, Chief Executive von Benchmark Capital, die geplante Maßnahme.

Ergänzende Kompetenzen

“Das Expertenwissen von Benchmark Capital ergänzt die Kompetenzen von Schroders im Asset Management und der Beratung hochvermögender Privatkunden”, ergänzt Robin Stoakley, Director of Intermediary bei Schroders.

Benchmark Capital wurde im Jahr 2003 gegründet und vereint mehrere Sparten unter einem Dach: Als Technologiepartner entwickelt das Haus Beratungssoftware, verfügt über eine Plattform für institutionelle Fonds sowie über eine eigene Finanzberatung und ein Netzwerk unabhängiger Berater, inklusive gemanagter Portfolios. (fm)

