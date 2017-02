Neuer Swisscanto-Rohstoff-Fonds zugelassen

Der globale Ausbau der Infrastruktur und das Wirtschaftswachstum lassen die Nachfrage nach Rohstoffen deutlich steigen. Ein neuer Swisscanto-Rohstoff-Fonds will von diesem Megatrend profitieren.

“Mit dem Swisscanto (LU) Commodity Fund ex-Agriculture & Livestock ermöglichen wir Anlegern via Terminmarkt breit diversifiziert in Rohstoffe, ohne die Sektoren Agrar und Nutztiere, zu investieren. Dieser Fonds ergänzt optimal unsere bereits bestehenden Anlagelösungen im Rohstoff-Segment und bietet sich Anlegern an, die konzentriert in diese Segmente investieren sowie langfristig an steigenden Rohstoffpreisen partizipieren möchten. Dieser Luxemburger Fonds mit institutionellen Tranchen in Euro und Schweizer Franken und einer Retail-‎Tranche in Schweizer Franken wurde in Deutschland und Österreich zum ‎Vertrieb zugelassen”, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland bei Swisscanto Asset Management International S.A..

Fonds mit Sektor-Ausschlüssen

Der Fonds strebt an, über einen rollenden Zeithorizont von drei Jahren den Referenzindex (Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Capped Index) zu übertreffen. Dieser Index setzt sich zu 41 Prozent aus Energie, zu 31 Prozent aus Industriemetallen und zu 28 Prozent aus Edelmetallen zusammen. Die Anlagepolitik zeichnet sich durch eine breite Diversifikation der Rohstoffsegmente und einzelner Rohstoffe aus.

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Rohstoff-Swaps der Sektoren Energie, Industrie- und Edelmetalle. Neben Agrar und Lebendvieh sind auch die Bereiche Schweröl, Uran, Asbest und seltene Erden ausgeschlossen. Die Bewirtschaftung des Swisscanto Rohstoff-Fonds erfolgt aktiv mittels Kontraktselektion und Rohstoff-Über- beziehungsweise Untergewichtung. Die Cash-Position wird in liquide, äußerst sichere Geldmarktinstrumente investiert.

Positive Erwartungen für den Sektor

“Momentan sehen wir ein Comeback der Rohstoffe an den Märkten. Die aktuelle Bewertung, Anpassungen der Angebotsseite und eine Aufhellung der globalen Konjunktur auf der Nachfrageseite sprechen für einen interessanten Einstiegszeitpunkt. Der Fonds eignet sich zur langfristigen Beimischung für Investoren, die das Thema Rohstoffe positiv einordnen und bewusst die Ausschlüsse begrüßen”, so Sobotta. (tr)

Foto: Swisscanto