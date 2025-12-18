15. Branchengipfel Sachwertanlagen: „Sehr spannender Markt“ – Interview Jörg-Karsten Hagen (HTB)

Obwohl die Anzahl der Neuemissionen seit über zehn Jahren schwach ist, funktioniert der Zweitmarkt für geschlossene Fonds noch immer. Grundlage sind fast nur Produkte aus einer früheren Ära. Doch wie geht es weiter? Was machen die Kurse? Und was planen die Akteure wie Asuco-Chef Paul Schloz?