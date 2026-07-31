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Hertzer und Cehajic übernehmen CFO-Posten bei Generali-Töchtern Advocard und Dialog

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Alena Cehajiic und Anja Hertzer werden Finanvorständinnen bei Advocard und Dialog
Foto: Generali/Bachem
Alena Cehajic (37) wird zum 1. Oktober 2026 Chief Financial Officer im Vorstand der Advocard, Anja Hertzer (48) Chief Financial Officer der Dialog Versicherung AG und der Dialog Lebensversicherung.

Die Generali Deutschland besetzt die Finanzvorstände bei Dialog und Advocard neu. Die zwei Managerinnen Anja Hertzer und Alena Cehajic stammen aus dem eigenen Haus und übernehmen zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben Verantwortung im Vorstand.

Die Generali Deutschland besetzt die Finanzvorstandspositionen bei den Konzernunternehmen Dialog Versicherung AG, Dialog Lebensversicherungs-AG und Advocard Rechtsschutzversicherung AG neu. Beide Positionen gehen an Managerinnen, die bereits seit Jahren im Konzern tätig sind.

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Anja Hertzer (48) wird zum 1. Oktober 2026 Chief Financial Officer der Dialog Versicherung AG und der Dialog Lebensversicherungs-AG, des Maklerversicherers der Generali Deutschland Gruppe. Sie übernimmt die Aufgabe zusätzlich zu ihrer bisherigen Funktion als Head of Financial Reporting bei der Generali Deutschland AG.

Hertzer begann ihre Laufbahn bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers und arbeitete anschließend im Rechnungswesen eines Versicherungsunternehmens. Seit 2008 gehört sie zur Generali Deutschland Gruppe. Nach mehreren Führungspositionen übernahm sie 2017 die Leitung des Controllings der Generali Deutschland Krankenversicherung, bevor sie 2021 als Führungskraft ins Rechnungswesen der Generali Deutschland AG wechselte.

Cehajic wechselt an die Spitze der Advocard

Alena Cehajic (37) wird zum 1. Oktober 2026 Chief Financial Officer im Vorstand der Advocard Rechtsschutzversicherung AG, des Rechtsschutzversicherers der Generali Deutschland Gruppe. Auch sie behält parallel ihre bisherige Funktion als Head of Financial Steering bei der Generali Deutschland AG.

Cehajic startete ihre Karriere bei der Generali Holding in Triest und Prag, wo sie bis 2015 in den Bereichen International Operations und Controlling arbeitete. Danach wechselte sie innerhalb der Generali Group nach Deutschland und bekleidete verschiedene Führungspositionen im Controlling der Generali Deutschland AG, darunter die Funktion des Business Transformation Officer des damaligen Finanzvorstands.

CEO Lehmann würdigt interne Nachfolge

Stefan Lehmann, CEO der Generali Deutschland AG, kommentiert die Personalentscheidung: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Anja Hertzer und Alena Cehajic zwei Finanzexpertinnen aus den eigenen Reihen für diese verantwortungsvollen Aufgaben gewinnen konnten. Beide kennen die Generali Deutschland Gruppe seit vielen Jahren und haben in ihren bisherigen Funktionen einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen finanziellen Steuerung und Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe geleistet. Für ihre neuen Aufgaben in den Vorständen der Dialog und der Advocard wünsche ich ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen.“

Wie üblich stehen die Ernennungen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

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