Private Equity: Disziplin eröffnet Chancen

„Private Equity startete 2026 mit einer solideren Ausgangslage als zum Jahresende 2025, obwohl die Erholung weiterhin sehr ungleichmäßig verläuft. Die Deal-Aktivität und die Exits haben sich nach mehreren Jahren gedämpfter Aktivität belebt, begünstigt durch verbesserte Kapitalmarktbedingungen und erneuten Optimismus rund um einige hochkarätige Börsengänge. Doch hinter den Gesamtzahlen ist das Bild differenzierter.

Ein Großteil des jüngsten Aufschwungs wurde von einer relativ kleinen Anzahl großer Transaktionen getragen, während die Anzahl der Deals weiterhin verhalten bleibt und ein großer Exit-Rückstau fortbesteht. Auch das Fundraising bleibt gedämpft – insbesondere im Buyout-Segment.

Gleichzeitig sehen sich Investoren einem unsichereren Umfeld gegenüber. Die geopolitischen Spannungen bleiben erhöht, und die Entwicklung von Inflation, Zinsen und Wirtschaftswachstum ist alles andere als gewiss. Zudem hat die KI-Euphorie die Bewertungen in Teilen des Technologiemarkts deutlich nach oben getrieben.

Vor diesem Hintergrund bietet Private Equity weiterhin attraktive Chancen für langfristige Investoren, die bereit sind, über die größten Transaktionen hinauszublicken – und für Manager, die Bewertungsdisziplin wahren, anstatt dem Momentum zu folgen. Historisch gesehen gingen Phasen eingeschränkten Fundraisings und langsamerer Kapitalallokation häufig attraktiven Investitionsjahrgängen voraus.

Von der Ineffizienz zur Chance

Unserer Einschätzung nach liegen die überzeugendsten Chancen weiterhin in kapitalineffizienten Segmenten – und dabei vor allem in kleinen und mittelgroßen Buyouts (Unternehmenswert unter einer Milliarde US-Dollar). Das Kapital konzentriert sich weiterhin auf die größten Fonds und Transaktionen, was in Verbindung mit dem breiteren Chancenspektrum dazu führt, dass die Einstiegsbewertungen im Small- und Mid-Market deutlich unter denen großer Buyouts und börsennotierter Vergleichsunternehmen liegen.

Die durchschnittlichen Einstiegsmultiplikatoren für Small- und Mid-Market-Buyouts lagen im ersten Quartal bei 8,4x EBITDA, verglichen mit 14,1x für Large Buyouts und 17,8x für den Russell 2000 – ein Beleg für den Bewertungsvorteil, der diesen Marktteil weiterhin stützt.

Die Bewertungslücke bietet erheblichen Spielraum für Wertschöpfung zu einem Zeitpunkt, an dem die Bewertungsausweitung als Renditequelle nicht mehr so zuverlässig wird. Kleinere Unternehmen sind zudem tendenziell stärker inlandsorientiert, weniger anfällig für geopolitische Störungen und globale Handelsvolatilität und setzen in der Regel geringere Verschuldungsgrade ein als größere Buyout-Transaktionen. Gleichzeitig finden hochwertige Assets nach wie vor Finanzierung, und operative Verbesserungspotenziale bleiben reichlich vorhanden. In Kombination können diese Merkmale in Zeiten der Unsicherheit eine größere Widerstandsfähigkeit bieten.

Abbildung 1: Small/Mid-Buyout wird weiterhin mit einem deutlichen Abschlag bewertet – Durchschnittliche Einstiegsmultiplikatoren EV/EBITDA

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird möglicherweise nicht wiederholt. Die geäußerten Ansichten stammen von Schroders Capital und können nicht verifiziert werden. Prognosen und Schätzungen können sich als unzutreffend erweisen.

Quelle: Capital IQ, Bloomberg, Global M&A Outlook 2025, Robert W. Baird & Co., Bain Global Private Equity Report 2026, McKinsey Global Private Markets Report 2026, Schroders Capital, 2026. Abgeschlossene Transaktionen in Nordamerika und Europa. Das EV/EBITDA des Russell 2000 wird auf Basis des EBITDA der letzten zwölf Monate berechnet.

Continuation: Dynamik setzt sich fort

Die Liquiditätsdynamik im Private Equity entwickelt sich weiter. Während die Exit-Aktivität durch einige große Transaktionen gestiegen ist, bleiben die Gesamtausschüttungen unter dem historischen Durchschnitt, und viele Investoren suchen weiterhin nach Lösungen in der Liquiditätsfrage. Dies hat die Bedeutung des Sekundärmarkts unterstrichen, auf dem sowohl LP-geführte Portfolioverkäufe als auch Continuation Investments weiter wachsen, sodass 2026 mit einem neuen Fundraising-Rekord zu rechnen ist.

Continuation Investments entwickeln sich zunehmend zu einem etablierten Merkmal des Private-Equity-Ökosystems. Obwohl sie weiterhin von zyklischen Liquiditätsbedürfnissen profitieren, zeigen unsere Analysen, dass ihr Wachstum überwiegend struktureller Natur ist, da sie ermöglichen, die Eigentümerschaft an hochwertigen Assets mit weiterem Wertsteigerungspotenzial zu behalten und gleichzeitig bestehenden Investoren optionale Liquidität bereitzustellen. Wir betrachten Single-Asset-Continuation-Vehikel insbesondere als attraktive Möglichkeit, um Zugang zu gereiften Anlagen mit hoher Transparenz über operative Performance und Wertschöpfung zu erhalten.

Abbildung 2: KI-Konzentration hat VC-Bewertungen in allen Phasen angehoben

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse und wird möglicherweise nicht wiederholt. Die geäußerten Ansichten stammen von Schroders Capital und können nicht verifiziert werden. Prognosen und Schätzungen können sich als unzutreffend erweisen.

Quelle: PitchBook Data, Inc., Stand 18. Mai 2026, PitchBook/NVCA Q1 2026 Venture Monitor, PitchBook Q1 2026 US PE Breakdown, Schroders Capital, 2026. Die grau schattierten Bereiche zeigen die Bewertungsspanne des Jahres 2021 für die jeweilige Finanzierungsphase. Venture-Märkte erfordern zunehmend Selektivität

Venture- und Wachstumskapital erlebt ein deutlich verändertes Umfeld, das von breiteren Markttrends und einer reichlichen – und möglicherweise übermäßigen – Investorenbegeisterung geprägt wird. Nach der Korrektur nach 2021 haben sich die Bewertungen über alle Phasen hinweg stark erholt und liegen nun in allen Segmenten über dem Niveau des vorherigen Zyklus. Ein Großteil dieser Erholung konzentrierte sich jedoch auf KI-bezogene Unternehmen und spätere Finanzierungsrunden, wo die Investoreneuphorie die Bewertungen auf sehr hohe Niveaus getrieben hat. Während KI weiterhin überzeugende langfristige Chancen bietet, verstärken diese Bewertungsdrücke die Notwendigkeit der Selektivität. Insgesamt bleiben wir in Bereichen vorsichtig, in denen die Erwartungen losgelöst von den zugrunde liegenden Fundamentaldaten erscheinen – etwa bei späteren Aktivitäten rund um KI-Fähigkeiten.

Im Gegensatz dazu sehen wir weiterhin attraktive Chancen bei Frühphaseninvestitionen und ausgewählten Sektoren, in denen Innovation stark bleibt, die Bewertungen jedoch nicht denselben Expansionsgrad erfahren haben – darunter die Biotechnologie. Wie immer bleiben Underwriting-Disziplin und Zugang entscheidende Erfolgsfaktoren.“