Geschäftsgeheimnisse und Unternehmensdaten in US-KI-Systemen: wo ist hier das Problem und die Lösung?

Jeden Tag verlassen in Unternehmen vollständige Kundendaten, interne Dokumente und Geschäftsgeheimnisse das Haus, ungefiltert, auf dem Weg in ein KI-Modell, das irgendwo in den USA gerechnet wird. In den Führungsetagen dreht sich die Debatte derweil um die falsche Frage. Nicht welches Tool erlaubt ist, entscheidet über das Risiko, sondern wohin die Daten fließen, bevor überhaupt ein Modell antwortet. Wer die Annahme hinterfragt, dass es keine Alternative gebe, verschafft sich einen Vorsprung. Denn die Annahme ist falsch. Gerade in der Finanzbranche, wo Vermögensdaten, Depotstände und Vertragsakten das eigentliche Kapital des Vertrauens sind, ist der Unterschied nicht akademisch. Er entscheidet darüber, ob ein Berater seinen Kunden glaubhaft in die Augen sehen kann, wenn die Frage nach dem Verbleib ihrer Daten kommt.

Die Alternativlosigkeit, die keine ist

Der Satz fällt in fast jedem Gespräch. Die leistungsfähigsten Modelle kämen nun einmal aus den USA, also führe kein Weg daran vorbei. Das beschreibt keine technische Notwendigkeit, sondern eine Gewohnheit. Rohdaten rein, Antwort raus, so läuft es seit dem ersten Tag, an dem ein Chatbot im Browser stand.

Rechtlich ist dieser Reflex heikler, als er wirkt. Die Artikel 44 bis 49 DSGVO knüpfen die Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland wie die USA an enge Voraussetzungen. Der Europäische Gerichtshof hat in Schrems II klargestellt, dass Vertragsklauseln allein nicht genügen, wenn im Zielland kein gleichwertiges Schutzniveau herrscht. Schrems III steht möglicherweise vor der Tür. Wer sensible Daten ungeprüft in ein US-Modell kippt, verlässt sich darauf, dass am anderen Ende schon alles gut gehen wird, auch in Zukunft. Das ist keine Rechtsgrundlage, das ist Hoffnung.

Die stille Sicherheitslücke

„Wir anonymisieren das vorher.“ Diesen Satz höre ich oft, und er klingt beruhigend. In der Praxis ist er meist eine Zusicherung, keine Kontrolle. Der Mitarbeiter, der Daten vor der Eingabe schwärzen soll, tut das an einem ruhigen Tag zuverlässig, am nächsten unter Zeitdruck nur halb, am dritten gar nicht. Ein Schritt, der allein auf Disziplin beruht und nicht technisch erzwungen wird, wird irgendwann vergessen oder übersprungen. Wir haben das an einem eigenen Verfahren ehrlich durchgespielt, in der Annahme, unsere gut gemeinte Regel würde halten. Sie hielt keiner ernsthaften Prüfung stand. Erst als die Trennung technisch erzwungen und lückenlos protokolliert war, wurde aus einer Absicht ein Verfahren, das man vorzeigen kann.

Der Denkfehler steckt in der Frage selbst. Nicht das Modell entscheidet über die Sicherheit, sondern der Weg, auf dem die Daten dorthin gelangen. Alle Schritte, die mit echten Rohdaten arbeiten, lassen sich lokal abwickeln, auf eigener oder in der EU gehosteter Infrastruktur. Dazu gehört auch ein lokales Wissens- und Gedächtnissystem, das den Kontext hält, ohne dass Inhalte die eigene Umgebung verlassen. Und wir reden hier hinsichtlich der Hardwarekosten für entsprechende Lösungen nicht automatisch über Kosten jenseits der 10K EUR. Das externe Modell bekommt am Ende nur noch zu sehen, was eine vorgeschaltete Kontrollschicht zuvor redigiert und protokolliert hat.

Genau so haben wir es in den vergangenen Monaten in Kundenprojekten umgesetzt. Alles Sensible wird lokal zunächst verarbeitet, das Modell von außen sieht nur den redigierten Rest, und jeder Schritt hinterlässt ein Nachweisprotokoll. Die Leistung des großen Modells bleibt verfügbar, der Preis dafür ist nicht mehr die Preisgabe der Rohdaten. Der entscheidende Punkt ist, dass die Trennung nicht auf gutem Willen beruht, sondern erzwungen wird und jeder einzelne Schritt nachvollziehbar dokumentiert bleibt. Was den Rechner niemals erreicht, kann er auch nicht ausleiten.

Warum der Zeitpunkt zählt

Dass dieser Weg kein Nischenthema mehr ist, zeigen die Zahlen. Eine Umfrage von SUSE aus dem März 2026 unter rund 600 Enterprise-IT-Entscheidern ergab, dass 59 Prozent ihre Hybrid-Cloud und 16 Prozent ihre Private-Cloud verstärken, ausdrücklich wegen digitaler Souveränität. Der Bitkom berichtet, dass gut ein Drittel der deutschen Unternehmen, genau 34 Prozent, bereits mindestens ein lokales KI-Modell nutzt. Und Deloitte führt in State of AI in the Enterprise 2026 Sovereign AI als Vorstandsthema, mehr als 70 Prozent der Befragten planen den Ausbau ihrer On-Premise- oder Edge-KI bis 2028. Wer heute anfängt, folgt keinem Sonderweg, sondern einer Bewegung, die in den Führungsetagen längst angekommen ist.

Sicherheit als Argument, nicht als Bremse

Am Ende ist das keine Frage der Vorsicht, sondern der Position. Wissen ist das wertvollste Asset. Unternehmensdaten enthalten eben genau das. Wer technisch nachweisen kann, dass Unternehmenswissen das Haus nur kontrolliert, redigiert und gegebenenfalls sogar anonymisiert verlässt, muss sich nicht zwischen Leistung und Sicherheit entscheiden und auch nicht auf die nächste verbindliche Aufsichtsvorgabe warten.

Für Kunden, Investoren, das Unternehmen und Partner zählt nicht, welches Modell im Hintergrund rechnet. Es zählt, dass der Datenfluss davor geprüft, kontrolliert und belegbar ist. Das ist der Unterschied zwischen einer Zusicherung und einem Beweis, dass Unternehmensdaten nicht 1:1 in die US-KI gehen. Weil sie nicht müssen. Und dieser Unterschied wird darüber entscheiden, wem die Kunden in den nächsten Jahren ihre Daten anvertrauen und wo das Wort Geschäftsgeheimnis nicht nur eine leere Hülle ist.