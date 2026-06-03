A.S.I. Wirtschaftsberatung beruft Martin Günther zum Vorstand

Die A.S.I. Wirtschaftsberatung hat Martin Günther in den Vorstand berufen. Der 44-Jährige folgt auf Jürgen Moll, der nach mehr als 37 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt. A.S.I. gehört zur BarmeniaGothaer Gruppe und ist auf die Finanzberatung von Akademikerinnen und Akademikern spezialisiert.

Günther startete seine Karriere bei der Barmenia, wo er in der Betreuung von Vertriebspartnern und der Steuerung von Vertriebsorganisationen tätig war. Mit A.S.I. arbeitete er bereits früh zusammen – er kannte das Unternehmen damit aus verschiedenen Perspektiven, bevor er nun intern in den Vorstand wechselt.

„Mir ist besonders wichtig, Vertrauen, Transparenz und nachhaltige Beziehungen zu Mandantinnen und Mandanten mit wirtschaftlichem Wachstum zu verbinden“, wird Günther in der Mitteilung des Unternehmens zititert. Ziel sei es, die A.S.I. Wirtschaftsberatung zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und profitables Wachstum nachhaltig zu sichern.

Beratungsqualität, Digitalisierung und Nachwuchsförderung im Fokus

Als Schwerpunkte nennt das Unternehmen die Weiterentwicklung der Beratungsqualität, den Ausbau digitaler Lösungen sowie die Förderung der Beraterinnen und Berater. Daneben sollen neue Wachstumschancen erschlossen werden.

Die Besetzung aus den eigenen Reihen soll Kontinuität sichern. Zugleich will A.S.I. die Zusammenarbeit innerhalb der BarmeniaGothaer Gruppe weiter vertiefen.