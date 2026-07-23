Neodigital-Managerin Woll leitet ab September das Schadenmanagement der Bayerischen

Andrea Woll übernimmt zum 1. September 2026 die Leitung des Schadenmanagements bei der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung. Sie folgt auf Daniel Fronske, der das Unternehmen verlässt. Woll kommt von der Neodigital Versicherung, wo sie zuletzt als Director Customer Solutions Vertrieb und Entwicklung der Insurance-as-a-Service-Lösung mitverantwortete.

Woll Auftrag bei der Bayerischen ist es, die laufende Digitalisierung des Schadenbereichs konsequent weiterzuführen, datenbasierte Steuerungsmodelle auszubauen und die Bearbeitungsqualität für Kunden zu erhöhen. Vorstandsvorsitzender Martin Gräfer beschreibt die Erwartungen an die neue Führungskraft klar: „Schaden ist die Stunde der Wahrheit. Hier zeigt sich, ob wir nur verwalten oder aktiv managen. Andrea Woll hat in ihrer Karriere genau das immer wieder bewiesen: Strukturen bauen, Teams entwickeln, Tempo machen.“

Gräfer nutzt den Personalwechsel auch, um dem scheidenden Abteilungsleiter Anerkennung auszusprechen: „Gleichzeitig gilt unser Dank Daniel Fronske, der in seiner Zeit bei uns hervorragende Arbeit geleistet und wichtige Grundlagen für die Digitalisierung unseres Schadenmanagements gelegt hat.“

Über ein Jahrzehnt Erfahrung im Schadenaufbau

Woll verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung von Schadenorganisationen. Von 2021 bis 2025 leitete sie als Head of Claims den Schadenbereich der Neodigital über alle Sparten hinweg. In dieser Funktion steuerte sie Schadenquote, Durchlaufzeiten und Erstbearbeitungsquoten, baute die Bearbeitungsteams einschließlich einer zweiten und dritten Führungsebene auf und trieb automatisierte Schadenprozesse sowie datenbasierte Entscheidungsmodelle voran.

Ihre Laufbahn in der Branche begann Woll bei der Baden-Badener Versicherung, wo sie als Teamleiterin Schaden Prozesse und Teams im Kompositgeschäft weiterentwickelte. Bereits ab 2017 war sie maßgeblich am Aufbau der Schadenorganisation der Neodigital in deren Wachstumsphase beteiligt. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Advisory Board des CCW Berlin und tritt regelmäßig als Speakerin auf Branchenveranstaltungen auf, darunter die Versicherungsforen Leipzig.

Technologie und persönliche Betreuung im Fokus

Mit der Neubesetzung setzt die Bayerische ihren strategischen Kurs im Schadenmanagement fort: Technologie und persönliche Kundenbetreuung sollen enger verzahnt werden, um Schadenfälle schneller und transparenter abzuwickeln. Fronske hinterlässt eine Organisation, die diesen Weg bereits eingeschlagen hat.