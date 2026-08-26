ADAC wechselt Tankrabatt-Partner: Esso löst Shell nach 20 Jahren ab

Nach fast 20 Jahren endet die Tankrabatt-Partnerschaft zwischen Shell und ADAC zum Jahreswechsel. Als neuer Partner soll Esso einspringen – mit doppeltem Nachlass zum Auftakt. Was sich für die 22 Millionen Clubmitglieder konkret ändert und wo der eigentliche Haken liegt.

Es ist das Ende einer langen Verbindung: Shell Deutschland und der ADAC beenden ihre Zusammenarbeit beim Clubmitglieder-Tankrabatt zum 31. Dezember 2026. Das haben beide Seiten offiziell bestätigt. Die Kooperation besteht nach ADAC-Angaben seit Herbst 2006 und hatte rund 22 Millionen Clubmitgliedern über knapp zwei Jahrzehnte einen Cent Preisnachlass pro Liter Kraftstoff eingebracht – gegen Vorlage der Mitgliedskarte an der Kasse. Auf der Vorteilsseite des Clubs heißt es knapp, der Rabatt bei Shell sei „bis dahin unverändert verfügbar“, und: „Weitere Informationen zur Fortführung des Tankrabatts für ADAC Mitglieder folgen in Kürze.“

Diese Informationen liegen inzwischen vor – allerdings nicht vom ADAC selbst, sondern aus der Medienberichterstattung. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung, auf den sich unter anderem Auto Bild und Auto Motor und Sport stützen, wird Esso neuer Tankrabatt-Partner des Automobilclubs. Bereits ab dem 1. September 2026 sollen Mitglieder an teilnehmenden Esso-Stationen sparen können – das Prinzip unverändert: Mitgliedskarte vorzeigen, Nachlass wird beim Bezahlen abgezogen, keine gesonderte Anmeldung erforderlich. Weder der ADAC noch Esso hatten diese Angaben bis Redaktionsschluss offiziell bestätigt.

Doppelter Rabatt zum Auftakt

Zum Einführungszeitraum soll der Nachlass nach Bild-Angaben höher ausfallen als bisher: Vom 1. September bis zum 15. Oktober gewähre Esso ADAC-Mitgliedern zwei Cent je Liter statt des gewohnten Cents. Anschließend gelte wieder der bekannte Standardsatz von einem Cent pro Liter. Für Mitglieder ist die Übergangsphase den Berichten zufolge komfortabel gestaltet: Da der bisherige Shell-Rabatt erst zum 31. Dezember ausläuft, soll der Nachlass von September bis Ende Dezember bei beiden Anbietern parallel gelten.

Netz schrumpft spürbar

Der wesentliche Nachteil des Wechsels liegt im Tankstellennetz. Esso betreibe in Deutschland rund 1.100 Stationen, Shell komme auf etwa 1.900 – so die Zahlen, die Bild nennt und die von anderen Medien übernommen wurden. Für viele Mitglieder bedeutet das schlicht, dass die nächste Rabatt-Zapfsäule künftig nicht mehr automatisch auf dem gewohnten Weg liegt.

Shell setzt auf eigenes Programm

Für Shell ist der Ausstieg aus der ADAC-Partnerschaft Teil einer bewussten Neuausrichtung. Der Konzern begründete das Ende der Kooperation offiziell damit, sich stärker auf das eigene Kundenbindungsprogramm ClubSmart und dessen digitale Angebote konzentrieren zu wollen. Wer sich dort registriert – die Teilnahme ist laut Shell kostenlos für Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland –, erhält nach aktuellen Shell-Angaben direkt zwei Cent Preisnachlass je Liter Shell FuelSave-Kraftstoff. Alternativ lassen sich pro Liter zwei Punkte sammeln, die sich gegen Tankrabatt oder Prämien einlösen lassen. Das hauseigene Programm bietet damit auf dem Papier einen höheren Direktrabatt als die bisherige ADAC-Kooperation – setzt aber eine aktive Registrierung voraus.

Die strategische Logik dahinter liegt auf der Hand: Wer die eigene Kundenbindung digitalisieren und mit einem App-basierten Punkteprogramm unterlegen will, hat wenig Interesse daran, den Preisvorteil über einen fremden Club zu kanalisieren – ohne Datenpunkt, ohne direkte Bindung.

Zur Einordnung

Der Cent-Rabatt war nie als ernsthafter Sparbaustein konzipiert. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern entspricht er einer Ersparnis von 50 Cent; bei einer angenommenen Tankfrequenz von 20 Füllungen im Jahr summiert sich das auf zehn Euro. Während der Esso-Einführungsphase wären es bei gleicher Menge vorübergehend doppelt so viel. Entscheidend für die tatsächliche Ersparnis bleibt in jedem Fall der Ausgangspreis der jeweiligen Station – ein Cent Rabatt auf einem überdurchschnittlich teuren Preisniveau bringt unter dem Strich weniger als kein Rabatt an einer günstigeren freien Tankstelle.freien Tankstelle.