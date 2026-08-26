Dr. Peters übernimmt Anlegerverwaltung für neun Fonds von Deutsche-Bank-Tochter

Die Dr. Peters Group übernimmt die Anlegerverwaltung für neun Fonds der Deutsche Immobilien Leasing GmbH, einer Tochter der Deutschen Bank. Damit kommen mehr als 10.000 Privatanleger und semi-professionelle Investoren hinzu. Vor allem das Geschäft mit Erneuerbaren Energien wächst damit.

Mit der Übernahme erweitert der Dortmunder Asset Manager seinen verwalteten Kundenkreis um mehr als 10.000 Privatanleger und semi-professionelle Investoren. Zugleich baut das Unternehmen sein Geschäft mit Erneuerbaren Energien aus. Anfang 2025 hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihm dafür eine entsprechende Erlaubniserweiterung erteilt.

Unter den sechs Erneuerbare-Energien-Fonds befinden sich ein Solar- und fünf Windkraftfonds. Der Solarfonds ist seit rund 15 Jahren in drei Solarparks in Süditalien investiert. Die Windkraftfonds halten Anlagen in verschiedenen deutschen Bundesländern, darunter Rheinland-Pfalz und Hessen.

Private-Equity-Fonds von KGAL und Deutscher Bank aufgelegt

Die drei Private-Equity-Fonds wurden von KGAL und Deutscher Bank aufgelegt. Über verschiedene Zielfonds sind sie an einer Reihe nicht börsennotierter Unternehmen beteiligt, darunter Gesellschaften aus dem Life-Science-Sektor.

Für die Dr. Peters Group ist die Verwaltung externer Fonds kein neues Geschäftsfeld. Vor rund vier Jahren hatte das Unternehmen erstmals Beteiligungen eines anderen Emissionshauses übernommen. Damals handelte es sich um drei Flugzeugfonds von Hannover Leasing mit mehr als 5.000 Anlegern.

Nach Angaben von Dr. Peters profitierten diese Fonds seit der Übernahme unter anderem von Erlösen aus dem Verkauf von Flugzeugkomponenten, Kompensationszahlungen sowie Verlängerungen von Leasingverträgen. Die neue Vereinbarung baut zugleich die Zusammenarbeit mit DIL aus, die bereits seit mehreren Jahren bei A380-Flugzeugfonds besteht.

„Dass die DIL die bisherige Zusammenarbeit mit der Dr. Peters Group so sehr schätzt und uns nun mit der Anlegerverwaltung von gleich neun Fonds betraut, ist ein großer Vertrauensbeweis und eine Bestätigung für unseren Kurs, unseren Bestand auch über die Übernahme der Geschäftsbesorgung für Dritte auszubauen. Wir sehen darin eine sinnvolle Ergänzung zu unserem eigenen Geschäft mit Sachwertanlagen“, sagt Kristina Salamon, geschäftsführende Gesellschafterin der Dr. Peters Group.

Weitere Übernahmen könnten folgen. Dazu führt Salamon aus: „Erfreulicherweise gibt es bereits fortgeschrittene Gespräche mit weiteren Emissionshäusern, die auch auf unsere Erfahrung und Verlässlichkeit zurückgreifen möchten. Ich rechne daher mit weiteren Mandatierungen.“