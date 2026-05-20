Beamtenpensionen im Kreuzfeuer: Wachsende Kosten, blockierte Reform

56,9 Milliarden Euro gab der deutsche Staat 2024 allein für Pensionen ehemaliger Beamter aus – hinzu kommen 9,0 Milliarden Euro für Hinterbliebenenversorgung, zusammen rund 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und die Kurve zeigt steil nach oben: Die Versorgungsausgaben des Bundes sollen von 19,8 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf 30,6 Milliarden Euro bis 2060 steigen. Für Bund, Länder und Kommunen zusammen werden Kosten von bis zu 120 Milliarden Euro jährlich prognostiziert.

Kluft zwischen Pension und Rente

Besonders der Versorgungsunterschied zwischen Beamten und Angestellten sorgt für Unmut in der Bevölkerung. Laut Statistischem Bundesamt erhielten zum 1. Januar 2025 rund 1,4 Millionen Pensionärinnen und Pensionäre ein durchschnittliches Ruhegehalt von 3.416 Euro brutto im Monat. Das Pensionsniveau liegt mit maximal 71,75 Prozent des Bruttolohns deutlich über dem gesetzlichen Rentenniveau von 48,15 Prozent.

Hinzu kommt ein strukturelles Ungleichgewicht bei den Rücklagen: Die Rückstellungen des Bundes für künftige Pensionen und Beihilfen sind 2024 auf 902,95 Milliarden Euro gestiegen – ohne dass entsprechende reale Ersparnisse dahinterstünden.

Reformvorschläge aus allen Lagern

Die Vorschläge reichen von moderaten Anpassungen bis zu radikalen Systemwechseln. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert, die Verbeamtung künftig auf klassische hoheitliche Aufgaben zu beschränken – also Polizisten, Richter, Staatsanwälte sowie Zoll- und Finanzbeamte. 60 bis 75 Prozent der Neuverbeamtungen würden damit wegfallen, besonders betroffen wären Lehrkräfte, Hochschulprofessoren und Verwaltungsmitarbeitende.

Auf wissenschaftlicher Seite schlägt der Wirtschaftsweise Martin Werding einen anderen Weg vor: Nur neue Beamte ab 2024 sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden, während bestehende Beamte ihre Pensionsansprüche behalten. Eine Übergangsfrist von mehr als 40 Jahren wäre nötig, um das System vollständig umzustellen – Österreich hat ein ähnliches Modell bereits 2005 eingeführt.

Beamtenbund und Kanzler bremsen

Den Reformbefürwortern steht eine gut organisierte Gegenseite gegenüber. Der Deutsche Beamtenbund argumentiert, das Berufsbeamtentum garantiere staatliche Kontinuität und Neutralität und sei ein „Bollwerk gegen Extremismus“. Bei einer Entbeamtung spare der Staat kein Geld, da Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung und Zusatzversorgung aufgebracht werden müssten. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte eine Reform der Pensionen zuletzt abgelehnt.

Rückendeckung erhält das bestehende System durch die Rechtsprechung: Das Bundesverfassungsgericht urteilte am 17. September 2025, dass Haushaltszwänge keine Kürzung der Beamtenversorgung rechtfertigen.

Gewerkschaften gegen Systemwechsel

Auch die Gewerkschaftsseite ist nicht für eine Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung: DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi betonte, dass sich DGB und ver.di bereits 2018 klar gegen eine Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung ausgesprochen hätten – daran habe sich nichts geändert.

Rentenkommission soll bis Sommer liefern

Parallel läuft die allgemeine Rentendebatte: Bis zum Sommer 2026 soll eine Rentenkommission der Bundesregierung Ergebnisse vorlegen, wie die gesetzliche Rente stabilisiert werden kann. Der DGB lässt ebenfalls in einer eigenen Kommission Konzepte zur nachhaltigen Altersvorsorge ausarbeiten.

Größere Reformen der Beamtenversorgung werden von Experten frühestens ab 2030 erwartet – derzeit stehen kleinere Anpassungen im Fokus. Die Frage bleibt, ob der wachsende Kostendruck diese Zurückhaltung langfristig aufrechterhalten lässt.