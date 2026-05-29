Ansturm auf die PKV: Was Gutverdiener vor dem Wechsel wissen müssen

Bei Stefan Bierl steht das Telefon derzeit kaum still. Gutverdiener, Selbstständige und Freiberufler melden sich bei dem freien Versicherungsmakler mit immer dem gleichen Anliegen: Sie möchten in die private Krankenversicherung wechseln. Im April und Mai 2026 erreichten ihn rund 80 Wechselanfragen pro Monat – im Vorjahreszeitraum waren es im Schnitt nur 25. „Wir erleben gerade einen Ansturm von Wechselwilligen. Die Anfragen haben sich in den letzten Wochen mehr als verdreifacht“, sagt Bierl, der in seiner 20-jährigen Berufserfahrung mehr als 3.000 PKV-Gesundheitsprüfungen begleitet hat.

Auslöser ist das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, das das Bundeskabinett im April 2026 beschlossen hat. Es sieht ab 2027 eine außerordentliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze um 300 Euro pro Monat vor – zusätzlich zur regulären Anpassung. Damit wird die GKV für Gutverdiener spürbar teurer. Hinzu kommen geplante Leistungskürzungen: Homöopathie soll aus dem Leistungskatalog gestrichen, Zuschüsse zum Zahnersatz gekürzt und Zuzahlungen erhöht werden.

„Viele möchten verstehen, ob die PKV jetzt für sie eine Alternative ist“, sagt Bierl. Doch der Experte rät zur Besonnenheit – und bremst die Wechselstimmung aktiv.

PKV kein Mittel zum Geldsparen

„Die PKV ist keine Alternative zum Geldsparen. Wer wegen 150 Euro Ersparnis im Monat wechselt, denkt zu kurz.“ Auch die private Krankenversicherung werde über die Jahrzehnte teurer – in der Vergangenheit ähnlich stark wie die GKV. Im Rentenalter, wenn für Angestellte der Arbeitgeberanteil entfällt, kostet sie viele Privatversicherte 1.000 Euro und mehr pro Monat – bei häufig deutlich gesunkenem Haushaltsbudget.

Für Bierl gibt es deshalb einen klaren Maßstab: „Wer in die PKV wechselt, sollte das tun, weil er bessere Leistungen will: schnellere Facharzttermine, Chefarztbehandlung, ein Einzelzimmer im Krankenhaus, hochwertigen Zahnersatz. Den Beitrag im Rentenalter muss man sich leisten können und wollen.“

Ebenso wichtig sei die Art und Weise des Abschlusses. „Schließen Sie eine PKV bitte nie ‚mal schnell‘ über ein Vergleichsportal oder anhand einer Testtabelle ab. Das ist eine der komplexesten und individuellsten Versicherungen überhaupt.“ Jeder Tarif habe hunderte Details – von Selbstbehalten und Erstattungssätzen bis zu Alterungsrückstellungen. „Welcher Tarif zu wem passt, hängt stark von Beruf, Familienplanung und Gesundheitshistorie ab“, sagt Bierl.

Gesundheitsprüfung als größte Falle

Besonders eindringlich warnt Bierl vor einem leichtsinnigen Umgang mit der Gesundheitsprüfung. „Die Gesundheitsprüfung ist die größte Falle der PKV. Wer hier eine Diagnose vergisst oder eine Behandlung verschweigt, kann noch Jahre später aus dem Vertrag fliegen und hat dann ein großes Problem.“ Bei grob fahrlässig falschen Angaben darf die PKV innerhalb der ersten fünf Jahre vom Vertrag zurücktreten, bei Vorsatz sogar zehn Jahre lang.

Was das konkret bedeutet, erlebt Bierl nahezu täglich: „Bei uns rufen jeden Tag verzweifelte Menschen an, denen die PKV wegen falscher Angaben bei der Gesundheitsprüfung gekündigt wurde. Fast alle haben damals selbst über ein Vergleichsportal oder direkt beim Versicherer abgeschlossen. Helfen können wir an diesem Punkt meist nicht mehr, das Kind ist in den Brunnen gefallen.“ Eine einfache Rückkehr in die GKV ist für Betroffene meist nicht möglich. Ihnen bleibt oft nur der teure PKV-Basistarif – zu Höchstbeiträgen, mit Leistungen auf GKV-Niveau.

Um solche Fälle zu vermeiden, fordert Bierl in seiner Beratung meist die vollständige Patientenakte bei der Krankenkasse an und bereitet die Gesundheitshistorie mit dem Interessenten detailliert auf. „Das dauert ein paar Wochen, ist aber der einzige Weg zu einer wirklich wasserdichten PKV.“

Früh handeln, bevor die Zeit arbeitet

Wer einen Wechsel in Erwägung zieht, sollte sich möglichst früh damit beschäftigen. Mit jeder Diagnose, jedem Arztbesuch und jedem Eintrag in der Krankenakte steigt das Risiko, nur noch mit hohen Risikozuschlägen oder gar nicht mehr versichert zu werden. „Mit Mitte 30 und ohne nennenswerte Vorerkrankungen kommen die meisten Antragsteller ohne Risikozuschläge durch. Mit Ende 40 ist ein Wechsel in die PKV oft schon nicht mehr sinnvoll möglich. Die Zeit arbeitet hier leider immer gegen den Versicherten.“

Als Zwischenlösung für Unentschlossene kommt in bestimmten Fällen eine sogenannte Anwartschaft infrage: Dabei sichert man sich gegen einen geringen Beitrag einen zukünftigen Wechsel mit dem aktuellen Gesundheitszustand – und gewinnt so Zeit, ohne Optionen zu verlieren.