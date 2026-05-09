Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Bafin warnt vor angeblicher Aufsichtsbehörde – Betrug

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Symbolbild Bafin

Warnungen der Finanzaufsicht Bafin vor allerlei verbotenen oder betrügerischen Angeboten im Netz häufen sich: Geschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis, Identitätsdiebstahl auf Websites, Fake-Firmen und mehr. Und nun auch eine Phantasie-Aufsichtsbehörde. Was Betroffene jetzt tun sollten.

Die Bafin stellt klar, dass die „International Financial Market Supervisory Authority“ keine nationale oder supranationale Finanzmarktaufsichtbehörde ist. Diesen Eindruck würden die Informationen erwecken, die auf der Website ifinma-register(.)com veröffentlicht sind, warnt die Behörde.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wer in Deutschland Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der Bafin. Die „International Financial Market Supervisory Authority (Ifinma)“ ist nicht befugt, eine solche Erlaubnis zu erteilen, stellt die Bafin klar.

Das empfiehlt die Bafin den Verbrauchern

Die Bafin empfiehlt Verbraucherinnen und Verbrauchern, Angebote oder Aufforderungen abzulehnen, die auf die Ifinma verweisen. Vermutlich ist die Behörde auf solche Aktivitäten aufmerksam geworden. „Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen ein unseriöses Angebot gemacht wird, oder Sie auf eine Betrügerin oder einen Betrüger hereingefallen sind, erstatten Sie so schnell wie möglich Anzeige bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft“, so die Bafin.

Die Mitteilung zur Fake-Aufsicht Ifinma ist nur eine von insgesamt sieben Warnungen der BaFin vor bestimmten Websites oder Akteuren, die allein am Freitag (8. Mai) ins Redaktions-Postfach geprasselt sind. Das entspricht gefühlt der üblichen täglichen Frequenz solcher Meldungen seit einiger Zeit. Und das ist möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs. Vor unbekannten Websites oder Absendern – auch mit wohlklingenden Namen, Firmen oder eben angeblichen Aufsichtsbehörden – ist insofern höchste Vorsicht geboten.

DAS SAGT DIE REDAKTION

Stefan Löwer
Stefan Löwer Ressortleiter Sachwertanlagen & Immobilien, Ressortleiter Finanzberater

Die steigende Zahl der Bafin-Warnungen und die Dreistigkeit der mutmaßlichen Betrüger ist erschreckend. Das Internet als Tummelplatz solcher Aktivitäten scheint immer mehr aus dem Ruder zu laufen. Spannend ist die Frage, ob KI das Chaos ordnet oder potenziert. Noch dürfte letzteres der Fall sein.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/bafin-warnt-vor-angeblicher-aufsichtsbehoerde-betrug-717973/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.