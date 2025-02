Bafin: Warum Finfluencer keine Anlageberater sind

Mit der Status GmbH schließt sich nach PMA der zweite Maklerpool der neu gegründeten Ascendia Gruppe an. Kapitalgeber für Ascendia ist die Beteiligungsgesellschaft HG Capital, die auch am Marktführer Fonds Finanz mehrheitlich beteiligt ist. Zur Lage am Pool-Markt befragte Cash. AfW-Vorstand …