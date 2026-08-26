BCA baut Unterstützung im Biometriegeschäft aus

Die BCA erweitert ihre Unterstützung für Makler im Biometriegeschäft. Ein neuer Service bündelt Hilfe bei Risikovoranfragen, Versicherbarkeitsprüfungen und Leistungsfällen. Dabei setzt der Maklerpool auf externe Spezialisten. Was Vermittler konkret nutzen können.

Die BCA AG erweitert ihr Angebot für angebundene Makler um den „BiometrieservicePlus“. Der neue Service soll Vermittler vor allem bei der Einschätzung der Versicherbarkeit vor Vertragsabschluss sowie bei der Begleitung von Kunden im Leistungsfall unterstützen. Eine zentrale Landingpage bündelt Informationen zu Leistungen, Kooperationspartnern und Kontaktmöglichkeiten.

Hintergrund ist der hohe Beratungsaufwand bei Berufsunfähigkeitsversicherungen und anderen biometrischen Absicherungen. Insbesondere die Aufbereitung von Gesundheitsangaben, Risikoprüfungen und Leistungsanträgen erfordert spezielles Fachwissen und kann im Vermittlerbetrieb erhebliche Ressourcen binden.

„Biometrie ist ein Bereich, in dem die Qualität der Beratung unmittelbar über den Versicherungsschutz unserer Kunden entscheidet. Mit dem BCA BiometrieservicePlus schaffen wir für unsere Makler eine verlässliche Grundlage, um auch in komplexen Fällen sicher und professionell zu agieren und damit den Mehrwert ihrer persönlichen Beratung weiter zu stärken“, sagt Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG.

Risikovoranfragen und Versicherbarkeitsprüfung

Für Risikovoranfragen und Versicherbarkeitsprüfungen arbeitet BCA mit Sonja Keller von Biometrie-Check zusammen. Der Dienstleister bereitet Gesundheitshistorien strukturiert auf, analysiert medizinische Unterlagen und führt anonyme Risikovoranfragen bei Versicherern durch. Für angebundene Makler bezuschusst BCA die Nutzung des Services mit 150 Euro.

Nach Angaben von Keller können unvollständig oder unstrukturiert aufbereitete Gesundheitsdaten die Versicherbarkeit erschweren. Die fachliche Aufarbeitung soll bessere Voten ermöglichen und zugleich das Risiko einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung reduzieren.

Der zweite Baustein betrifft Leistungsfälle in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Hier kooperiert BCA mit der BU-Expertenservice GmbH. Makler und ihre Kunden erhalten Unterstützung bei der Beantragung und Durchsetzung von Leistungen. Das Angebot reicht von der Einschätzung der Erfolgsaussichten über die Aufbereitung der Unterlagen bis zur Begleitung bei Nachprüfungsverfahren.