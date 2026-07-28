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Guidewire holt Ex-Axa-CEO Alexander Vollert in den Verwaltungsrat

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Axa
Alexander Vollert zieht in den Verwaltungsrat von Guidwire ein.

Der Versicherungssoftwareanbieter Guidewire verstärkt seinen Verwaltungsrat mit einem erfahrenen Manager aus der Branche: Dr. Alexander Vollert, bis Ende 2025 CEO von Axa Group Operations, übernimmt ab August einen Sitz im Board of Directors. Vollert bringt dabei eine Menge Erfahrung in der KI-Transformation mit.

Der US-amerikanische Versicherungssoftwareanbieter Guidewire hat Dr. Alexander Vollert mit Wirkung zum 1. August 2026 in seinen Board of Directors berufen. Vollert war zuletzt als Chief Executive Officer von Axa Group Operations tätig, einer Funktion, die er bis Ende Dezember 2025 innehatte. In dieser Rolle war er zugleich Mitglied des Group Management Committee von Axa SA.

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Zuvor leitete Vollert ab 2016 als CEO das Deutschland-Geschäft von Axa. Davor bekleidete er leitende Positionen bei Allianz SE, wo er zuletzt als CEO der deutschen Schaden- und Unfallsparte tätig war. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er neun Jahre bei McKinsey & Company, wo er Finanzdienstleister in den Bereichen Strategie, Technologie und Transformation beriet. Seit 2026 ist er als Senior Advisor für das Group Management Committee von Axa tätig.

Michael Keller, Verwaltungsratsvorsitzender von Guidewire, begründet die Berufung mit Vollerts operativer Erfahrung auf beiden Seiten des Versicherungsgeschäfts: „Alexander war sowohl als Führungskraft für die operative Umsetzung bei einem globalen Versicherer verantwortlich als auch als CEO für dessen Ergebnisse verantwortlich, wobei er eine umfassende digitale Transformation vorangetrieben und den großflächigen Einsatz von KI etabliert hat. Bei der Integration von KI in unsere Plattform und Anwendungen wird uns seine Erfahrung dabei helfen, diese Arbeit auf das zu konzentrieren, was für die Ergebnisse unserer Kunden am wichtigsten ist“, zeigt sich Keller überzeugt.

KI-Expertise als strategischer Faktor

Vollerts Profil passt zur aktuellen Ausrichtung von Guidewire: Das Unternehmen positioniert sich als Cloud-Plattform für Schaden- und Unfallversicherer und treibt die Integration von Künstlicher Intelligenz in seine Kernsysteme voran. Mehr als 570 Versicherer in 43 Ländern nutzen nach eigenen Angaben Produkte des Unternehmens.

Vollert hatte bei Axa maßgeblich daran mitgewirkt, KI-Anwendungen in großem Maßstab im Versicherungskonzern einzuführen. Diese Erfahrung dürfte für Guidewire von Interesse sein, das seine Plattform zunehmend mit datengetriebenen und KI-gestützten Funktionen ausstattet.

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