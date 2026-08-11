Walnut Live baut Partnernetzwerk mit Paribus Investments aus

Walnut Live erweitert seine Vertriebsplattform für Privatmarktfonds um Paribus Investments. Finanzberater können den Paribus Technologiezentrum Berlin Fonds künftig digital beraten und zeichnen. Die Kooperation soll digitale Vertriebsprozesse im Beteiligungsgeschäft weiter vereinfachen.

Der Plattformanbieter Walnut Live erweitert sein Angebot um Paribus Invest. Wie das Unternehmen mitteilt, können Finanzberaterinnen und Finanzberater den Paribus Technologiezentrum Berlin Fonds ab sofort über die Plattform digital beraten und zeichnen.

Der Fonds ermöglicht Anlegern eine Beteiligung an einer Büro- und Forschungsimmobilie in Berlin. Das Objekt ist langfristig an die BSH Hausgeräte GmbH vermietet und befindet sich im Berliner Stadtteil Siemensstadt. Nach Angaben von Paribus liegt die Immobilie rund 600 Meter vom Entwicklungsgebiet „Siemensstadt Square“ entfernt.

„Die Zusammenarbeit zeigt, dass digitale Beratungs- und Zeichnungsprozesse heute fester Bestandteil moderner Vertriebsstrukturen sind und sowohl für Emissionshäuser als auch für Finanzberater einen echten Mehrwert schaffen“, sagt Lars Gentz, Geschäftsführer von Walnut.

Digitale Zeichnungsprozesse im Fokus

„Walnut reduziert administrative Aufwände, sorgt für eine strukturierte und sichere Dateneingabe und kann flexibel im Büro oder direkt beim Kunden vor Ort eingesetzt werden. So schaffen wir einen modernen Vertriebsprozess, der Berater und Anleger gleichermaßen unterstützt“, sagt Thorsten Kluske, Vertriebsleiter bei Paribus.

Nach Angaben von Walnut nutzen derzeit rund 2.500 Finanzberater die Live-Technologie des Unternehmens. Bislang wurden über die Plattform mehr als 27.400 Anträge generiert und über 11.520 Online-Beratungen durchgeführt.