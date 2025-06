Beratung mit Haltung – wie GEVAS Mandatennähe neu denkt

Menschlich. Digital. Loyal. – Was GEVAS anders macht

„Ich wurde ehrlich beraten. Es ging nicht darum, mir etwas zu verkaufen – sondern wirklich zu helfen.“ Solche Aussagen sind Alltag bei der GEVAS AG. Die Auszeichnung im Rahmen der Studie TOP SERVICE Deutschland bestätigt dies – Platz 2 im Gesamtranking 2025, mit Bestwerten in allen Bereichen, von Prozesszufriedenheit über Mitarbeitende bis hin zur Loyalität.

„GEVAS lebt, was viele versprechen“, so Christian Roeb von CR Management Consulting. „Mandantenorientierung ist hier gelebte Praxis – und das auf bemerkenswert hohem Niveau.“

Der Mensch bleibt im Mittelpunkt

In einer Welt voller Fachjargon und digitaler Plattformen zeigt GEVAS, dass echte Nähe möglich ist. Mit einem digitalen Beratungscockpit, einer intuitiven App und durchgängigen Prozessen wird Beratung klar, verständlich und effizient – ohne persönliche Nähe zu verlieren. Ob in der App oder im Gespräch – GEVAS berät stets auf Augenhöhe.



Wandel mit Haltung

Zum 1. Juli vollzieht GEVAS den Wechsel zum Maklerstatus – mit klarer Wirkung: Freiheiten, verbesserte Vertragsbedingungen und echte Fachunterstützung für Mandant:innen wie auch Geschäftspartner:innen. Die GEVAS AG schafft dafür stabile Strukturen, übernimmt klare Verantwortung und setzt auf Berater:innen mit echter Leidenschaft.



Investition in Menschen

GEVAS geht diesen Weg konsequent weiter – auch intern: Neue Finanzberater:innen finden hier mehr als einen Job. Sie erleben individuelle Entwicklung über Coaching, moderne Schulungsplattformen und unternehmerische Perspektiven – egal ob Quereinsteiger:in oder Profi.



Vertrauen schafft Loyalität

Loyale Mandant:innen entstehen dort, wo Beratung als Begleitung wahrgenommen wird – nicht als Vertrieb. Wo man sich verstanden fühlt – nicht überredet. Genau hier setzt GEVAS an. Mit Klarheit. Mit Haltung. Und mit einem tiefen Verständnis für den Menschen.



In einer Branche, in der Vertrauen zählt, zeigt GEVAS, wie moderne Technik, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit erfolgreich zusammenfinden – für eine unabhängige, zukunftssichere Finanzberatung.