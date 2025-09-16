bKV: Axa bringt neuen Premium-Budgettarif

Unternehmen, die ihren Beschäftigten eine betriebliche Krankenversicherung anbieten möchten, können seit Kurzem auf einen neuen Tarif von Axa zurückgreifen. „FlexMed easy Premium“ stellt Mitarbeitenden ein festes Gesundheitsbudget zur Verfügung, das sie eigenständig für ambulante, zahnärztliche oder präventive Leistungen einsetzen können. Zur Auswahl stehen fünf Budgethöhen zwischen 300 und 1.500 Euro pro Jahr.

Ein zentrales Merkmal des neuen Angebots ist die vollständige Kostenübernahme einer ambulanten Psychotherapie innerhalb des gewählten Budgets. Damit reagiert Axa auf den wachsenden Bedarf nach Leistungen im Bereich der mentalen Gesundheit. Laut dem aktuellen Axa Mental Health Report war im vergangenen Jahr mehr als ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland mindestens einmal aufgrund psychischer Belastungen krankgeschrieben. Rund ein Drittel der Befragten gab zudem an, aktuell an Depressionen, Angst- oder Zwangsstörungen zu leiden.

Breites Leistungsspektrum für Mitarbeitende

Das Gesundheitsbudget deckt eine Vielzahl von ambulanten Leistungen ab, darunter Arznei- und Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel, Naturheilverfahren, Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen oder Präventionskurse. Sehhilfen sind bis zu 450 Euro jährlich erstattungsfähig. Auch zahnärztliche Behandlungen wie Kunststofffüllungen, Inlays, Parodontose- und Wurzelbehandlungen oder transparente Zahnschienen können über das Budget abgerechnet werden.

Darüber hinaus ist ein Krankenhaustagegeld von zehn Euro für bis zu 28 Tage vorgesehen. Digitale Services wie ein Online-Arzt, ein Facharztterminservice, ein Gesundheitstelefon oder ein Zweitmeinungsservice stehen rund um die Uhr zur Verfügung – auch für Familienangehörige der Versicherten.

„Mit FlexMed easy Premium bietet Axa eine neue betriebliche Krankenversicherung, die im Marktvergleich heraussticht. Der Premium-Budgettarif bietet nicht nur besonders attraktive Gesundheitsleistungen für Mitarbeitende, sondern ist für den Arbeitgeber auch besonders einfach in der Implementierung und Administration“, sagt Elisa Albers, Leiterin Corporate Employee Benefits bei Axa Deutschland.

Einfache Handhabung für Arbeitgeber

Der neue bKV-Tarif kann von Unternehmen bereits ab fünf Mitarbeitenden abgeschlossen werden – ohne Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeit. Der Einstiegspreis liegt bei 13,59 Euro im Monat. Der Versicherer garantiert stabile Beiträge für den Tarif bis zum 1. Januar 2027.

Für die Verwaltung steht den Unternehmen ein eigenes Arbeitgeberportal zur Verfügung. Versicherte Mitarbeitende profitieren zudem von einer App, die schnelle Informationen liefert und eine unkomplizierte Leistungsabrechnung ermöglicht.

Optional lässt sich der Tarif um weitere Bausteine erweitern. Dazu gehören Krankentagegeld, eine Absicherung für Auslandsreisen, Pflege-Assistance sowie eine Krankenhauszusatzversicherung mit Wahlleistungen wie Ein- oder Zweibettzimmer und privatärztliche Behandlung.