Blockchain, ESG, Regulierung: Die wichtigsten Finanztrends 2023

Während einige Unternehmen den Weg der Kostensenkung wählen, streben andere eine intelligentere Umsetzung an. Sie suchen nach Wegen, wie sie durch den Einsatz von Technologie Mehrwert schaffen und ein besseres Kundenerlebnis bieten können. Bei seiner Untersuchung der Trends, auf die sich Unternehmen im Jahr 2023 konzentrieren müssen, identifizierte das Team von Infront neun gemeinsame Themen von Meinungsführern und relevanten Informationsquellen. Zu diesen Themen gehören Inflation, der Krieg in der Ukraine, politische Unruhen und bevorstehende Wahlen, ESG, disruptive Technologien, kreative Strategien für das Humankapital, Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Automatisierung des Arbeitsplatzes, wachsende Datenmengen in Kombination mit KI und neue Vorgaben des Regulators.



In der Analyse trug Infront die führenden Meinungen zu den wichtigsten Trends rund um Blockchain, Daten, Digitalisierung, ESG und Regulierung zusammen. Unternehmen verlassen sich heute zunehmend auf Daten, künstliche Intelligenz und prädiktive Analysen, um die neuesten Trends zu verstehen. Die Informationen von Infront dienen als Grundlage für fundierte Entscheidungen.



„Wir setzen uns dafür ein, dass alle unsere Partner über die wichtigsten Informationen verfügen, die sie benötigen, um in diesen schnelllebigen, turbulenten Zeiten erfolgreich zu sein. Der Zugang zu wichtigen, genauen und zuverlässigen Informationen ist heute wichtiger denn je“, so Zlatko Vucetic, CEO von Infront. „Wir wissen, dass die Nutzung verfügbarer Erkenntnisse und die Bestimmung dessen, was für Ihr Unternehmen heute funktioniert und was für den Erfolg von morgen erforderlich ist, eine noch nie dagewesene Herausforderung ist – eine, bei der wir einzigartig positioniert sind, um zu helfen.“