Boomer gepflegt beraten – Tipps von Pflegeprofis für Vertriebsexperten

Foto: IDEAL Versicherung

Die Babyboomer gehen in Rente – und mit ihnen steigt die Zahl der Pflegebedürftigen in den kommenden Jahrzehnten deutlich. Gleichzeitig explodieren die Kosten: Der durchschnittliche Eigenanteil im Pflegeheim liegt inzwischen bei über 3.300 Euro pro Monat.

Viele Babyboomer sind auf diesen Ernstfall nicht vorbereitet und verfügen über keine private Pflegeabsicherung. Für Makler und Vermittler eröffnet sich damit ein enormes Beratungspotenzial. Im Webinar der Ideal Versicherung zeigen wir, wie Sie Ihren Kunden mit passenden Lösungen Sicherheit bieten können. Wir zeigen Ihnen:

  • Warum die Zielgruppe der Boomer so interessant ist
  • Ein Tool für ein eigenes Deckungskonzept der Risiken von Boomern
  • Das neue IDEAL PflegeTagegeld:
    • Absicherung ab Pflegegrad 1
    • Individuelle Summen bei ambulant und stationär
    • Viele Assistanceleistungen inklusive
    • Verkürzte Gesundheitsfragen bei Eintrittsalter von 18 – 40 Jahren
    • Günstiger Einstieg ins Thema Pflege
    • Ansprache- und Beratungstool Pflege

Pflege ist die Berufsunfähigkeitsabsicherung des Alters! Lassen Sie Ihre BU-Bestände nicht ungenutzt enden – bieten Sie die Anschlussdeckung Pflege an. Bei uns gibt es Profiwerkzeug, starke Unterstützung und echte Hilfe für Ihren Erfolg.

Produktwissen und Verkaufsansätze in perfekter Symbiose! Jetzt anmelden zum kostenlosen und exklusiven Webinar am 23. September 2025, 11 Uhr. Selbstverständlich mit 45 Minuten Bildungszeit nach IDD. 

Zur Anmeldung gelangen Sie hier.

Ihr Referent:
Birger Mählmann
Vertriebsmanager der IDEAL

