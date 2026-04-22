BVT verkauft US-Wohnanlage in Connecticut für rund 98 Millionen Dollar

Die BVT-Unternehmensgruppe hat die Apartmentanlage „Millyard“ in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut veräußert. Käufer ist ein institutioneller Investor, der Kaufpreis liegt bei rund 98 Millionen US-Dollar. Das Projekt wurde im Rahmen des Fonds „BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF“ umgesetzt.

Die Wohnanlage umfasst 269 Class-A-Apartments mit einer Gesamtfläche von rund 24.717 Quadratmetern sowie 404 Stellplätze und umfangreiche Gemeinschaftsflächen. Die Gesamtinvestitionskosten beliefen sich auf etwa 83 Millionen US-Dollar.

Die Entwicklung erfolgte gemeinsam mit dem US-Partner Criterion Development Partners. Die Bauzeit betrug 28 Monate, von Juli 2022 bis November 2024. Trotz externer Belastungen wie Pandemieeffekten, steigenden Zinsen und einer zwischenzeitlichen Überschwemmung wurde das Projekt planmäßig fertiggestellt.

Nach Abschluss der Bauphase wurde die Anlage zügig vermietet. Der anschließende Verkauf führte zu einem Gesamtrückfluss von 131 Prozent für die Investoren. Daraus ergibt sich eine Projektrendite von rund 10,2 Prozent pro Jahr auf das durchschnittlich gebundene Eigenkapital vor Steuern.

Der Fonds richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger. Die Entwicklung und Veräußerung von „Millyard“ ist Teil der Residential-USA-Strategie von BVT, die auf Class-A-Wohnanlagen in wachstumsstarken Regionen setzt.