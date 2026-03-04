BVT verkauft Wohnprojekt nahe Washington D.C. für 150,5 Millionen US-Dollar

Die BVT-Unternehmensgruppe meldet den Verkauf der Apartmentanlage „Aventon at Huntington Station“ in Alexandria im Großraum Washington D.C. Die 366 Wohnungen umfassende Projektentwicklung wurde im Januar 2026 für 150,5 Millionen US-Dollar an eine US-Fondsgesellschaft veräußert.

Nach Angaben des US-Immobilieninformationsdienstes CoStar zählt der erzielte Preis von rund 411.000 US-Dollar pro Wohnung zu den höchsten Transaktionswerten in diesem Teilmarkt im Zeitraum von 2025 bis Januar 2026. Die Erlöse liegen damit deutlich über den gesamten Projektkosten von rund 123,4 Millionen US-Dollar.

Die Entwicklung wurde als Co-Investition zweier Fonds der Residential-USA-Serie umgesetzt: des Spezial-AIF BVT Residential USA 12 sowie des Publikums-AIF BVT Residential USA 15. Beide Fonds werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Derigo verwaltet.

Projektentwicklung unter schwierigen Marktbedingungen

Die Wohnanlage befindet sich an der North Kings Highway in Alexandria und umfasst eine Gesamtwohnfläche von rund 30.181 Quadratmetern. Neben den 366 Class-A-Apartments verfügt die Anlage über 533 Stellplätze sowie Gemeinschafts- und Außenanlagen.

Entwicklungspartner war das US-Unternehmen Aventon Companies. Das Gesamtinvestitionsvolumen belief sich auf rund 123,4 Millionen US-Dollar.

Die Bau- und Entwicklungsphase von Frühjahr 2021 bis Sommer 2025 fiel in eine Zeit mit pandemiebedingten Einschränkungen, gestörten Lieferketten und steigenden Zinsen. Nach Angaben von BVT führten diese Faktoren zu zusätzlichen Kosten von rund 6,4 Millionen US-Dollar. Zudem verlängerte sich die Haltedauer um etwa 15 Monate auf rund 56 Monate.

Hohe Nachfrage im Investmentprozess

Martin Stoß, Geschäftsführer der BVT Holding und Leiter des Geschäftsbereichs Immobilien USA, verweist auf die Nachfrage im Verkaufsprozess: „Dieser erfolgreiche Exit bestätigt einmal mehr die Qualität und Standortstärke unserer Residential USA Serie.“

Als zentrale Standortfaktoren nennt Stoß die Lage an der Metro sowie die Anbindung an die Ringautobahn. Auch die Ausstattung der Anlage habe zur schnellen Vollvermietung beigetragen. „Die hervorragende Lage direkt an der Metro und der Ringautobahn sowie die hochwertigen Gemeinschaftseinrichtungen sorgten für eine schnelle Vollvermietung.“

Der Verkaufsprozess stieß laut BVT auf großes Interesse. „Das enorme Interesse – 140 registrierte Bieter, darunter zahlreiche namhafte Investoren – unterstreicht die Attraktivität des Projekts und unserer Standortstrategie im Großraum Washington D.C.“ Weitere Verkäufe seien bereits vorbereitet: „Weitere Exits befinden sich bereits in Vorbereitung.“

Residential-USA-Serie mit mehr als 10.500 Wohnungen

Die Residential-USA-Serie von BVT umfasst seit 2004 insgesamt 21 Beteiligungsgesellschaften. Über diese wurden bislang 34 Class-A-Apartmentanlagen mit mehr als 10.500 Wohnungen in den Vereinigten Staaten realisiert oder befinden sich aktuell in Entwicklung.