TSO macht Kasse mit Self-Storage-Objekt in Florida

Das Objekt wurde für einen Bruttoverkaufspreis von 17,5 Millionen US-Dollar an ein Family Office aus Florida veräußert, teilt TSO mit. Für die Investoren des Private Placements ergebe sich daraus nach Kosten ein Multiple vom 1,4-fachen, also ein Rückfluss von 140 Prozent der Investition, nach einer Haltezeit von circa vier Jahren.

Die Immobilie umfasst eine Mietfläche von 9.380 Quadratmetern, die sich auf drei Etagen verteilt. Sie ist den Angaben zufolge mit mehreren Aufzügen sowie modernsten Sicherheitsstandards ausgestattet, und nahezu alle Lagereinheiten sind klimatisiert.

Von Beginn der Vermietung an hat TSO demnach mit CubeSmart einen der führenden Betreiber von Self-Storages in den USA engagiert. CubeSmart wird die Immobilie auch nach dem Verkauf weiterhin betreiben. TSO habe das Bauvorhaben trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in kurzer Zeit realisiert. Die Fertigstellung erfolgte Ende Juni 2023.

Projekt während der Pandemie gestartet

Christian Kunz, Sales- und Marketing-Manager von TSO, sagt: „Der Verkauf dieses Self-Storages ist ein besonderer Erfolg für TSO. Beachtlich ist insbesondere, dass das Projekt während der Pandemiezeit gestartet und nun erfolgreich realisiert wurde. Es hat damit trotz aller wirtschaftlichen Verwerfungen, insbesondere erheblicher Zinssteigerungen und Beeinträchtigungen der Transaktionsmärkte, ein beeindruckendes Ergebnis eingebracht.“

Entscheidend seien dabei die richtige Standortwahl, ein innovatives und attraktives Betriebskonzept sowie lokale Partnerschaften gewesen. „Dies belegt die Tragfähigkeit unseres Geschäftsmodells auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Mit inzwischen über zehn erfolgreichen Self-Storage-Transaktionen seit 2008 ist TSO als verlässlicher Partner im US-Markt fest etabliert“, so Kunz.