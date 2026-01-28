Marktkommentar PGIM: Wachstumstreiber und günstiges Umfeld für REITs

Die Erholung der Real Estate Investment Trusts (REITs) hat 2025 deutlich an Dynamik gewonnen. Mit der Abschwächung der Inflation und einer zukünftigen Zinssenkung durch die Fed sind die Aussichten für einkommensorientierte Anlagen, die stabile Renditen und Wachstumspotenzial bieten, während einer Verbesserung der Marktlage weiterhin vielversprechend. Mehrere Faktoren deuten auf ein günstiges Umfeld für börsennotierte REITs hin.

Wachstumstreiber für 2026

Konstruktives makroökonomisches Umfeld: Die Stabilisierung der 10-jährigen US-Staatsanleihen sorgt für mehr Klarheit und senkt die Kapitalkosten. Die Verbesserung der Liquidität, die Verringerung der Kreditspreads und die Konsenserwartungen für ein globales “Soft Landing” tragen zu positiven Bedingungen für diese Anlageklasse bei.

Anhaltendes Angebot- und Nachfrageungleichgewicht: Geringe Bauvorhaben – eine Folge jahrelang hoher Finanzierungskosten, Zollbelastungen und Arbeitskräftemangels – stützen das Mietwachstum und die Immobilienwerte in den meisten Sektoren. Die alternde Bevölkerung und der digitale Wandel beflügeln die nachhaltige Nachfrage nach Seniorenwohnungen, Logistik und Rechenzentren.

Strukturelle Wachstumsthemen: Der rasche Ausbau der KI-Infrastruktur ist ein wichtiger Beschleuniger für technologieorientierte Immobilien.

Zyklische Katalysatoren

Hinzu kommen zyklische Katalysatoren. REITs liefern durch langfristige Mietverträge weiterhin stabile Cashflows und bieten eine natürliche Absicherung gegen Inflation und Volatilität an den Aktienmärkten. Zudem unterstützten attraktive Bewertungen eine Rückkehr zum Mittelwert.

REITs werden derzeit mit historischen Abschlägen gegenüber Aktien gehandelt. Da die Zentralbanken ihre Lockerungszyklen fortsetzen, könnte sich diese Bewertungslücke verringern – ein Trend, der in der Vergangenheit zu einer deutlichen Outperformance von REITs geführt hat.

Wir sehen Chancen, von dieser Situation durch REITs zu profitieren, die mit starken langfristigen Trends und ausgeprägten regionalen Dynamiken verbunden sind. Und drittens könnten attraktive Bewertungen und sich verbessernde Fundamentaldaten das Interesse privater Beteiligungsgesellschaften ebenso ankurbeln wie die Konsolidierung öffentlicher Unternehmen, insbesondere in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Regionale Chancen

Eher uneinheitlich verlief die Erholung in den verschiedenen Regionen, wobei internationale REITs US-REITs im vergangenen Jahr übertreffen konnten. Die globalen Immobilienmärkte präsentieren ein gemischtes, aber insgesamt positives Bild, das von ausgeprägten regionalen Dynamiken geprägt ist

In den USA sind die Fundamentaldaten robust, für 2026 bis 2027 wird ein starkes Gewinnwachstum prognostiziert. Attraktive Bewertungen und M&A-Aktivitäten könnten in Europa für Impulse sorgen, insbesondere in den Bereichen Logistik und Rechenzentren. Geldpolitische Lockerung und strukturell Trends stützen Märkte wie Japan (reformgetrieben), Australien (Ausbau von Rechenzentren) und Singapur (industrielle Widerstandsfähigkeit).

Spitzenreiter Seniorenwohnungen und Rechenzentren

Als defensive Spitzenreiter bleiben Seniorenwohnungen und Rechenzentren aufgrund demografischer und technologischer Impulse die Top-Favoriten. Der Einzelhandel sollte widerstandfähig bleiben. Ein begrenztes neues Angebot und stetige Kundenfrequenz stärken den Einzelhandel mit Gütern des täglichen Bedarfs und Einkaufszentrum-REITs. Und eine zyklische Erholung erwarten wir bei Wohnungen und Self-Storage-Lager. Sie stehen vor einer Erholung, während industrielle REITs von einer Normalisierung der Lagerbestände profitieren dürften.

Da das makroökonomische Umfeld weiterhin widerstandsfähig bleiben sollte, dürften REITs eine seltene Kombination aus defensiven Erträgen und Kapitalwertsteigerungspotenzial bieten. Für langfristige Anleger könnte 2026 ein Jahr sein, in dem Widerstandsfähigkeit mit Chancen einhergeht.