Cash. EXKLUSIV Baufinanzierung: Der Wille zum Bauen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Florian Sonntag
Frank O. Milewski, Chefredakteur Cash.

Es bewegt sich etwas im deutschen Baufinanzierungsmarkt – endlich. Nach Jahren der Schockstarre scheinen Zinsen, Nachfrage und politische Ambitionen wieder in ein halbwegs gesundes Verhältnis zu kommen. Und doch: Der Markt bleibt fragil, gefangen zwischen Bürokratie, Fachkräftemangel und Angst vor Fehlentscheidungen. Der „Bau-Turbo“ der Bundesregierung soll nun der große Befreiungsschlag sein. Digitale Genehmigungen, vereinfachte Verfahren, modulare Bauweisen – klingt gut, fast zu gut. Die Idee ist richtig, aber das Misstrauen sitzt tief. Denn allzu oft wurden groß angekündigte Reformen in den Mühlen föderaler Eitelkeiten zermahlen. Wenn jedes Bundesland eigene Regeln bastelt, verliert der Turbo schnell wieder an Kraft.

Während die Politik noch über Zuständigkeiten diskutiert, zieht die Finanzbranche längst vor. Produkte wie Baufi-Energy der ING zeigen, wohin die Reise geht: Nachhaltigkeit wird zur Währung der Zukunft. Wer energieeffizient baut oder saniert, spart nicht nur CO₂, sondern bares Geld. Das ist kein grünes Feigenblatt – das ist marktwirtschaftliche Vernunft. Deutschland braucht diesen Doppelimpuls aus Innovation und Pragmatismus. Der Wohnungsbau ist mehr als eine ökonomische Kennziffer – er ist ein Gradmesser dafür, ob ein Land an seine eigene Zukunft glaubt. 

Dieser Artikel ist Teil des EXKLUSIV Baufinanzierung. Alle Artikel des EXKLUSIV finden Sie hier.

