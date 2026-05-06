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Zinsen im Blick: Alte Leipziger passt Bauspartarif AL Neo an

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: AdobeStock/Mer_Studio
Neue Konditionen sollen die Sicherheit im volatilen Zinsumfeld erhöhen.

Die Alte Leipziger Bauspar AG überarbeitet ihren Tarif AL_Neo und senkt die Darlehenszinsen. In einem Umfeld steigender Finanzierungskosten sollen Kundinnen und Kunden so frühzeitig verlässliche Konditionen sichern.

Die Alte Leipziger Bauspar AG passt ihren Bauspartarif AL Neo an und führt ab Mai 2026 neue Konditionen ein. Im Zentrum der Überarbeitung stehen niedrigere Darlehenszinsen, die sich gegen den aktuellen Trend steigender Finanzierungskosten stellen.

Der Immobilienerwerb bleibt angesichts schwankender Zinsen und steigender Baukosten herausfordernd. Für viele Bau- und Kaufinteressierte gewinnt daher die frühzeitige Absicherung verlässlicher Finanzierungskonditionen an Bedeutung. Der Tarif AL Neo setzt genau an diesem Punkt an und ermöglicht es, Zinsen bereits heute für die Zukunft festzuschreiben.

„Gerade in einem volatilen Zinsumfeld ist es wichtig, frühzeitig vorzusorgen und sich planbare Finanzierungskonditionen zu sichern“, sagt Dr. Holger Lindner, Vorstandsmitglied der Alte Leipziger Bauspar AG. „Mit dem überarbeiteten Tarif AL Neo bieten wir unseren Kunden genau diese Sicherheit – kombiniert mit attraktiven Darlehenskonditionen.“

Niedrigere Darlehenszinsen im Detail

Mit der Tarifanpassung senkt die Alte Leipziger die Sollzinsen deutlich. Je nach gewählter Variante liegen diese künftig bei 2,75 Prozent oder 1,75 Prozent. Damit positioniert sich das Angebot in einem Marktumfeld, das zuletzt von steigenden Finanzierungskosten geprägt war.

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Das Bausparguthaben wird weiterhin mit 0,50 Prozent verzinst. Auch dieser Wert bleibt im Vergleich zum Marktumfeld wettbewerbsfähig. Die neuen Zinssätze gelten ausschließlich für neu abgeschlossene Verträge, während bestehende Vereinbarungen unverändert bleiben.

Frühzeitige Absicherung gewinnt an Bedeutung

Bausparen bleibt ein zentrales Instrument für den langfristigen Aufbau von Wohneigentum. Gerade in unsicheren Zinsphasen kann die frühzeitige Festlegung von Konditionen helfen, finanzielle Risiken zu reduzieren. Unabhängig davon, wie konkret die eigenen Wohnpläne sind, schafft ein früh abgeschlossener Bausparvertrag zusätzliche Flexibilität. Kundinnen und Kunden sichern sich damit nicht nur feste Zinssätze, sondern auch eine größere Unabhängigkeit von künftigen Marktentwicklungen.

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