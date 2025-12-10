Cash. EXKLUSIV Baufinanzierung: Neue Dynamik

Der deutsche Baufinanzierungsmarkt zeigt erste Erholungstendenzen. Trotz nach wie vor hoher Baupreise übersteigt die Nachfrage nach Wohnraum weiterhin das Angebot. Das sorgt für eine gewisse Grunddynamik, auch wenn viele Bauträger aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten größere Projekte noch scheuen. Die Zinsen haben sich nach dem rapiden Anstieg der vergangenen Jahre inzwischen auf rund drei Prozent eingependelt – ein Wert, der historisch gesehen als solide gilt und wieder langfristige Kalkulationen ermöglicht. Besonders die Anschlussfinanzierung bleibt ein starkes Segment, während kürzere Zinsbindungen an Beliebtheit gewinnen.

Bau-Turbo soll Genehmigungsstaus lösen

Mit dem sogenannten „Bau-Turbo“ hat die Bundesregierung ein umfassendes Maßnahmenpaket gestartet, um den Stillstand auf dem Wohnungsmarkt zu durchbrechen. Ziel ist es, Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich zu beschleunigen und bürokratische Hürden im Bauprozess abzubauen. Künftig sollen Kommunen und Länder mehr Verantwortung übernehmen, um Genehmigungen schneller zu erteilen und Bauland effizienter bereitzustellen.

Im Kern des Bau-Turbo stehen digitale Verfahren, vereinfachte Zuständigkeiten und standardisierte Prüfprozesse. So sollen Bauanträge künftig zentral über digitale Plattformen eingereicht und bearbeitet werden, wodurch sich die Bearbeitungszeit von mehreren Monaten auf wenige Wochen verkürzen könnte. Darüber hinaus sollen Planungsunterlagen mehrfach verwendbar und Prüfstandards bundesweit vereinheitlicht werden, um Doppelarbeit zwischen Behörden zu vermeiden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entlastung kommunaler Bauämter, die derzeit vielerorts überfordert sind. Hier will der Bund durch temporäre Fachkräftepools und eine gezielte Finanzierung von Verwaltungsmodernisierung unterstützen. Besonders die digitale Baugenehmigung gilt als Schlüsselinstrument, um Verfahren zu beschleunigen und Transparenz für Bauherren und Investoren zu schaffen.

Branchenexperten begrüßen die Initiative grundsätzlich, warnen jedoch vor einer Verwässerung der Ziele durch föderale Uneinheitlichkeit. „Wenn jedes Bundesland eigene Ausnahmen und Übergangsregeln schafft, verpufft der Effekt“, sagt ein Verbandsvertreter. Entscheidend sei, dass die angekündigten Maßnahmen konsequent in den Verwaltungen ankommen und mit klaren Fristen sowie messbaren Zielen hinterlegt werden.

Besonders das serielle und modulare Bauen gilt als Schlüsselkomponente des Bau-Turbos. Standardisierte Module könnten Genehmigungsprozesse weiter vereinfachen und gleichzeitig die Baukosten um bis zu 20 Prozent senken. Pilotprojekte, etwa in Nordrhein-Westfalen und Bayern, zeigen, dass sich so innerhalb weniger Monate schlüsselfertige Wohnanlagen realisieren lassen. Damit könnte der Bau-Turbo nicht nur Bürokratie abbauen, sondern auch einen echten Innovationsimpuls in der Bauwirtschaft auslösen.

Auch steuerliche Anreize spielen eine Rolle: Eine Staffelung der Grunderwerbsteuer, beschleunigte Abschreibungsmodelle für energieeffiziente Gebäude sowie Rückvergütungen für Sanierungen könnten den Markt zusätzlich stimulieren. Experten sehen darin die Chance, privaten und institutionellen Investoren wieder mehr Planungssicherheit zu geben – ein entscheidender Faktor, um die dringend benötigte Bautätigkeit anzukurbeln.

Ob der Bau-Turbo tatsächlich zum Motor für den Wohnungsbau wird, hängt letztlich von der praktischen Umsetzung ab. Sollte es gelingen, die geplanten Vereinfachungen bundesweit einheitlich und zügig umzusetzen, könnte Deutschland beim Wohnungsbau erstmals seit Jahren wieder spürbar Fahrt aufnehmen.

Baufi-Energy setzt Maßstäbe in der nachhaltigen Finanzierung

Ein weiteres Signal kommt aus dem Kreditsektor selbst. Banken reagieren zunehmend mit innovativen Produkten auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Finanzierungen. Baufi Energy der ING Deutschland ist ein Beispiel dafür, wie Modernisierung und Klimaschutz miteinander verbunden werden können. „Die Höhe des Zins-Rabatts von 0,10 Prozent (aktuell, zum Zeitpunkt dieses Interviews, sogar mit einem zeitlich befristeten Aktions-Zins-Rabatt von 0,15 %), mit einer bereitstellungszinsfreien Zeit von 18

Monaten und mit dem oben beschriebenen Flexi-Budget als Zusatzfeature ist die Baufi Energy so stark gefragt, dass wir tatsächlich den gewünschten Anstieg der Energieeffizienzklassen von mindestens F in unserem Portfolio verzeichnen können“, sagt Thomas Hein, Leiter Vertrieb Immobilienfinanzierung bei ING Deutschland.

Das Konzept folgt einem klaren Trend: Energieeffizienz wird zunehmend zum zentralen Entscheidungskriterium in der Immobilienfinanzierung.

Ein Markt im Wandel

Mit der Kombination aus politischem Reformdruck und wachsender Innovationskraft der Banken entsteht ein neues Marktumfeld. Der Fokus auf Nachhaltigkeit, Flexibilität und Servicequalität lässt erkennen, dass sich die Baufinanzierung in Deutschland auf eine Phase des langsamen, aber stabilen Wachstums vorbereitet. Der Weg dahin führt über effizientere Prozesse, neue Denkansätze – und über Produkte wie die Baufi-Energy, die zeigen, dass Zukunft und Finanzierbarkeit kein Widerspruch sein müssen.

