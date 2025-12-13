Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Coinbase: Was bringt das Jahr 2026 für Stablecoins?

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Coinbase Deutschland
Denny Morawiak, Coinbase Deutschland

Denny Morawiak, Managing Director von Coinbase, mit seiner Einschätzung zu dem, was das Jahr 2026 für Stablecoins in ganz Europa bringen wird

„Wir gehen davon aus, dass Stablecoins im Jahr 2026 in Deutschland zu einem gängigen Zahlungsmittel werden. Deutsche Verbraucher und Unternehmen erwarten zunehmend Schnelligkeit, Transparenz und Zuverlässigkeit bei ihren digitalen Transaktionen – und Stablecoins können dies bieten, ohne die Art und Weise, wie Menschen bezahlen, grundlegend zu verändern. Gleichzeitig streben europäische Investoren nach Diversifizierung und zeigen wachsendes Interesse an Alternativen in Form digitaler Währungen. Aus Sicht von Coinbase erwarten wir, dass sich diese Nachfrage beschleunigen wird. 

Deutschland verfügt über einen der am weitesten entwickelten Finanzmärkte Europas, und mit der Schaffung eines harmonisierten Regelwerks durch MiCA bietet sich dem Land eine große Chance, die Umstellung auf Stablecoins in Europa mit anzuführen. Ein klarer, innovationsfreundlicher Aufsichtsansatz, der vollständig mit den hohen deutschen Standards für Verbraucher- und Finanzstabilität im Einklang steht, kann die Position des Landes als wichtige Gerichtsbarkeit für die Einführung digitaler Vermögenswerte stärken. 

Die Dynamik ist unverkennbar: Die Marktkapitalisierung von Euro-Stablecoins hat sich in den 12 Monaten nach der Einführung von MiCA mehr als verdoppelt, globale US-Dollar-gestützte Stablecoins haben im dritten Quartal 2025 einen Wert von über 260 Milliarden US-Dollar erreicht, und EURC hat Transfers im Wert von über 70 Millionen US-Dollar auf Base ermöglicht. Diese Entwicklungen verdeutlichen das steigende Interesse an digitalen Vermögenswerten. Bei Coinbase setzen wir uns dafür ein, im kommenden Jahr ein sicheres, transparentes und innovatives Ökosystem für Deutschland und Europa zu unterstützen.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/coinbase-was-bringt-das-jahr-2026-fuer-stablecoins-708466/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.