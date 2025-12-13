Coinbase: Was bringt das Jahr 2026 für Stablecoins?

„Wir gehen davon aus, dass Stablecoins im Jahr 2026 in Deutschland zu einem gängigen Zahlungsmittel werden. Deutsche Verbraucher und Unternehmen erwarten zunehmend Schnelligkeit, Transparenz und Zuverlässigkeit bei ihren digitalen Transaktionen – und Stablecoins können dies bieten, ohne die Art und Weise, wie Menschen bezahlen, grundlegend zu verändern. Gleichzeitig streben europäische Investoren nach Diversifizierung und zeigen wachsendes Interesse an Alternativen in Form digitaler Währungen. Aus Sicht von Coinbase erwarten wir, dass sich diese Nachfrage beschleunigen wird.

Deutschland verfügt über einen der am weitesten entwickelten Finanzmärkte Europas, und mit der Schaffung eines harmonisierten Regelwerks durch MiCA bietet sich dem Land eine große Chance, die Umstellung auf Stablecoins in Europa mit anzuführen. Ein klarer, innovationsfreundlicher Aufsichtsansatz, der vollständig mit den hohen deutschen Standards für Verbraucher- und Finanzstabilität im Einklang steht, kann die Position des Landes als wichtige Gerichtsbarkeit für die Einführung digitaler Vermögenswerte stärken.

Die Dynamik ist unverkennbar: Die Marktkapitalisierung von Euro-Stablecoins hat sich in den 12 Monaten nach der Einführung von MiCA mehr als verdoppelt, globale US-Dollar-gestützte Stablecoins haben im dritten Quartal 2025 einen Wert von über 260 Milliarden US-Dollar erreicht, und EURC hat Transfers im Wert von über 70 Millionen US-Dollar auf Base ermöglicht. Diese Entwicklungen verdeutlichen das steigende Interesse an digitalen Vermögenswerten. Bei Coinbase setzen wir uns dafür ein, im kommenden Jahr ein sicheres, transparentes und innovatives Ökosystem für Deutschland und Europa zu unterstützen.“