„Die Zukunft wird die umsatzstärksten Versicherer jemals hervorbringen“

Laut Alexander Hornung wird die Marke eines Versicherers zukünftig keine oder nur noch eine geringe Rolle spielen, weil die Produkte gar nicht mehr bei Maklern oder Vermittlern gekauft werden, sondern in andere Produkte eingebunden sind. Die Magie der Embedded Insurance bestehe in der Möglichkeit zum Angebot von Finanzprodukten in der Wertschöpfungskette von Nicht-Finanzdienstleistern (Versicherungen). Das beste und ein sehr frühes Beispiel dafür sei die Ford Credit Bank von 1926. Die effizienteste Einbindung funktioniere über API, Plugin-, App- oder PoS-Integration.

Embedded Insurance sorgen für eine Disruption bei klassischen Versicherungen. Dadurch entstehen neue Geschäftsfelder bzw. -modelle und sorgen zudem gerade bei klassischen Versicherern für eine erschwerte Abbildung von neuen Prozessen. Darüber hinaus ergeben sich neue Besitzverhältnisse.

Embedded Insurance bietet große Chancen in einem starren Markt:

Embedded Insurances halten große Vorteile für alle Beteiligten innerhalb des gesamten Ökosystems bereit:

Ganz entscheidend ist die Customer Journey, nachdem zunächst über B2B gesprochen wurde, um zu eruieren, wo und wie die Versicherungsprodukte integriert werden können. Zwingend erforderlich ist ein Versicherungserlebnis, das nicht losgelöst vom Kauf des eigentlichen Produkts ist, in das der Versicherungstarif integriert ist.