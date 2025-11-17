DKM 2025: Cash. Award Innovation – „Steueroptimierte Vermögensverwaltung im Versicherungsmantel“

Transkript des Videos:

Herr Blickensdorf, Herr Nuschele, herzlich willkommen auf unserem Stand auf der DKM. Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen Growney und Standard Life?

Blickensdorf: Wir sind als Growney ein Vermögensverwalter und haben immer im Blick, die Rendite unserer Kundinnen und Kunden zu optimieren. Dabei schauen wir natürlich auch darauf, welche Faktoren die Rendite negativ beeinflussen können. Ein wichtiger Faktor sind Steuern. Die Kapitalertragssteuer können wir zwar nicht abschaffen, aber wir haben nach legalen Möglichkeiten gesucht, steuerliche Vorteile zu nutzen.

So sind wir auf fondsgebundene Rentenversicherungen gestoßen, die in einem Versicherungsmantel steuerliche Vorteile bieten. Wichtig war uns dabei, dass wir unsere ETF-Anlagestrategien integrieren können – und zwar flexibel, transparent, kostengünstig und komplett digital. Auf der Suche nach einem passenden Partner haben wir Standard Life gefunden – und wir sind bis heute sehr glücklich über diese Zusammenarbeit.

Nuschele: Das hat zeitlich perfekt gepasst. Wir waren auf der Suche nach einem Robo-Advisor, der wirklich Vermögensverwaltung kann und bereit ist, etwas Neues im digitalen Raum mit uns umzusetzen. Nach einigen Gesprächen war schnell klar, dass wir beide sehr ähnlich denken. So entstand unsere gemeinsame ETF-Rentenversicherung.

Was unterscheidet diese ETF-Rentenversicherung von anderen Produkten am Markt und welche Zielgruppe möchten Sie ansprechen?

Blickensdorf: Das Produkt ist extrem flexibel. Kundinnen und Kunden können jederzeit ohne Kosten Beträge einzahlen oder auszahlen, die Strategie wechseln oder die Sparrate anpassen – alles digital. Außerdem wird der gesamte Prozess inklusive Beratung digital abgebildet. Die Kunden schließen nicht nur digital ab, sie werden auch digital in die passende Anlagestrategie geführt. Damit sind wir in Deutschland tatsächlich einzigartig.

Was macht die ETF-Rentenversicherung besonders innovativ?

Blickensdorf: Wir wollten keine weitere klassische Rentenversicherung entwickeln, sondern eine steueroptimierte Vermögensverwaltung innerhalb eines Versicherungsmantels. Dafür haben wir von Anfang an auf Flexibilität, Transparenz und niedrige Kosten gesetzt.

Ein zentrales Element ist dabei die digitale Beratungsstrecke: Kundinnen und Kunden werden nicht alleine gelassen, sondern erhalten eine strukturierte Strategieempfehlung und können das Produkt anschließend direkt abschließen.

Nuschele: Und das Ganze funktioniert vollständig digital. Die steuerliche Prüfung läuft automatisch, die Empfehlung erfolgt individuell und der Abschluss dauert nur wenige Minuten – lediglich das Postident-Verfahren braucht etwas Zeit. Gleichzeitig erhalten die Kunden jederzeit Zugriff auf alle Informationen, die sie für eine fundierte Entscheidung brauchen.

Wie teilen sich Growney und Standard Life die Aufgaben – bei Produktgestaltung, Kapitalanlage und Vertrieb?

Nuschele: Die Produktentwicklung lag bei uns. Wir haben geprüft, wie sich die ETF-Portfolios von Growney optimal in einen Versicherungsmantel integrieren lassen. Wir haben das Pricing festgelegt und die Bedingungen so gestaltet, dass sie zum digitalen Ansatz passen – natürlich inklusive aller regulatorischen Anforderungen.

Blickensdorf: Und wir bringen unser Vermögensverwaltungs-Know-how, die digitale Plattform und das Vertriebskonzept ein.

Welche nächsten Schritte planen Sie?

Blickensdorf: Zunächst wollen wir das Produkt breit im Markt bekannt machen – vor allem digital, etwa über Social Media und Suchmaschinen.

Nuschele: Spannend ist, dass das Produkt nicht nur für junge Sparer interessant ist. Viele langjährige Growney-Kundinnen und -Kunden nutzen es zusätzlich wegen der steuerlichen Vorteile. Daraus lernen wir gemeinsam weiter: Welche Serviceprozesse werden erwartet? Wie können wir den Zugang noch einfacher gestalten? Da liegt noch viel Entwicklung vor uns – und das macht die Zusammenarbeit so spannend.

„Für die bisherigen Entwicklungsschritte verleihen wir Ihnen den Innovationspreis von Cash.“

Blickensdorf: „Vielen Dank!“

Nuschele: „Wir freuen uns sehr!“