Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Altersvorsorge-Debatte: Bader kritisiert Lindner und mahnt Reform von Riester und bAV an

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Dr. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender Stuttgarter Lebensversicherung
Foto: Die Stuttgarter
Guido Bader: "Wir müssen uns ehrlich machen."

Christian Lindner hat in einem Gastbeitrag seine Vorstellungen zur privaten Altersvorsorge skizziert. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter, hält den Ansatz für unvollständig. Er fordert schmerzhafte, aber aus seiner Sicht notwendige Einschnitte – und eine Stärkung bestehender Systeme.

In einem Gastbeitrag im Handelsblatt hat der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner Maßnahmen für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge vorgestellt. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter, reagiert darauf mit klarer Kritik. Aus seiner Sicht blendet Lindner zentrale Aspekte aus, die für die Stabilität des Rentensystems entscheidend sind.

Das könnte Sie auch interessieren:

„In die Überschrift hat der Aspekt es noch geschafft – in den Vorschlägen fehlt er dann jedoch völlig“, so Bader mit Blick auf mögliche Kürzungen im staatlichen Rentensystem. Und er warnt: „Wir müssen uns da allerdings ehrlich machen und dürfen die Gesellschaft auch nicht weiter ‘schonen‘: Ohne mutige Schritte wie das Ende der abschlagsfreien Rente für langjährig Versicherte, den Verzicht auf die nächste Stufe der Mütterrente, die Aufgabe der Haltelinie oder die Streichung versicherungsfremder Leistungen wird das System nicht tragfähig. Auch bei künftigen Beamtenpensionen müssen wir über Anpassungen sprechen, um den Bundeshaushalt zu entlasten.“

Klärungsbedarf bei der kapitalgedeckten Vorsorge

Neben strukturellen Einschnitten sieht Bader auch bei der kapitalgedeckten Vorsorge Klärungsbedarf. „Förderungen sind sinnvoll. In meinen Augen aber nur gerechtfertigt, wenn der Staat im Gegenzug eine lebenslange Leistung einfordert. Rentengarantien können dabei durch vererbbare Elemente wie eine Garantiezeit ergänzt werden. Chancenorientierte Anspar- und Entsparphasen müssen durch weniger Garantievorschriften und steuerliche Klarstellungen ermöglicht werden.“

Darüber hinaus plädiert er für die Weiterentwicklung bestehender Systeme. „Riester darf nicht beerdigt werden, sondern muss grundlegend reformiert werden: einfache Regeln, dynamische Förderung, mehr Flexibilität. Auch die betriebliche Altersversorgung verdient mehr Aufmerksamkeit – vor allem für Geringverdiener brauchen wir eine deutlich stärkere Förderung“, fordert Bader.

Bader betont damit, dass eine nachhaltige Reform der Altersvorsorge nicht allein auf neuen Konzepten fußen könne. Stattdessen müssten mutige politische Entscheidungen getroffen und bestehende Modelle modernisiert werden.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/altersvorsorge-debatte-bader-kritisiert-lindner-und-mahnt-reform-von-riester-und-bav-an-702087/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.