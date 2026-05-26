Dr. Julian Zienicke übernimmt Vertriebsleitung der Hallesche

Dr. Julian Zienicke wird neuer Vertriebschef der Hallesche Krankenversicherung. Spätestens zum 1. Oktober 2026 übernimmt er die Leitung des Zentralbereichs Vertrieb. Er tritt die Nachfolge von Lars Hertwig an, der die Position seit April 2025 kommissarisch geführt hatte – zusätzlich zu seiner regulären Aufgabe als Bereichsleiter Key-Account.

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Zienicke ist der Hallesche kein Unbekannter: Seit dem 1. Januar 2020 leitet er die Servicedirektion am Standort Düsseldorf, wo er mit 120 Mitarbeitenden einen wesentlichen Teil des Leistungsmanagements verantwortet. Davor war er 17 Jahre lang für die Allianz tätig. Dort führte ihn seine Laufbahn vom Kundenberater und Lebensversicherungsspezialisten über den Vertreterbereichsleiter bis zum Geschäftsstellenleiter führte, wo er knapp 500 haupt- und nebenberufliche Vermittler.

Darüber hinaus sammelte Zienicke bei der Allianz strategische Erfahrung als Assistent des CEO der Allianz Lebensversicherung, verantwortete den Bankenvertrieb und leitete das Nachwuchsprogramm für Vertriebsführungskräfte.

Vertriebliche Weiterentwicklung als zentrale Aufgabe

Christian Pape, Vorstand für Vertrieb und Marketing der ALH Gruppe, begrüßt die Personalie ausdrücklich: „Mit Julian Zienicke gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit breitem Know-how, Kundenorientierung und Expertise im Bereich der Krankenversicherung. Wir freuen uns sehr, dass er künftig die Verantwortung für unseren Vertrieb bei der Hallesche übernimmt.“

Pape würdigt zugleich die Arbeit seines Vorgängers: „Mein besonderer Dank gilt Lars Hertwig, der den Zentralbereich in einer wichtigen Übergangsphase geführt hat. Mit großer Verlässlichkeit, hoher vertrieblicher Erfahrung und klarem Fokus auf unsere Partner hat er für Kontinuität und Stabilität im Krankenversicherungsvertrieb gesorgt.“

Hertwig kehrt nach der Übergabe zu seiner angestammten Aufgabe zurück und konzentriert sich wieder vollständig auf die Rolle als Bereichsleiter Key-Account. In dieser Funktion verantwortet er die Zusammenarbeit mit zentralen und strategisch wichtigen Vertriebspartnern der Hallesche.