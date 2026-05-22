Zurich holt Nina Henschel als neue Vertriebs-Vorständin

Nina Henschel wird neue Vertriebs-Vorständin „Privat- & Gewerbekunden“ der Zurich Gruppe Deutschland. Sie startet am 1. Juni 2026 bei dem Versicherer und übernimmt zum 1. Juli 2026 den Vorstandsbereich von Ulrich Christmann. Dieser geht zum 30. Juni 2026 planmäßig in den Ruhestand. Henschel gehört künftig dem deutschen Management Board an.

Die 49-Jährige kommt von der Ergo Group. Dort verantwortet sie seit 2023 als Vorständin das Ressort Partnervertriebe und Kollektivgeschäft Gesundheit bei der Deutsche Krankenversicherung AG und der Ergo Krankenversicherung AG. Zuvor war sie Vorständin bei der R+V Versicherung AG für die Bereiche Gesundheit und Operations Personenversicherung. Ihre Laufbahn begann die Diplom-Kauffrau 2002 im Axa Konzern. Seit 2016 war sie dort als Vorstand für die Deutsche Ärzte Versicherung AG und die Deutsche Ärzte Finanz AG tätig.

Wechsel im Vertriebsvorstand von Zurich

„Ich freue mich, dass wir mit Nina eine erfahrene und umsetzungsstarke Vertriebsexpertin für unser Retailgeschäft gewinnen konnten, die ausgezeichnete Ergebnisse unter anderem im Bereich der Neukundengewinnung, der Ertragskraft, der Produktinnovationen und der Prozesseffizienz vorweisen kann. Auch mit ihrem modernen Führungsverständnis passt sie hervorragend in unsere einzigartige Zurich Kultur. Ich wünsche ihr für die neue Aufgabe viel Erfolg und freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit“, so Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland.

Christmann ist seit 2023 Vertriebs-Vorstand für „Privat- & Gewerbekunden“. Er gehört seit Februar 2019 zur Zurich Gruppe Deutschland und war unter anderem für die strategische Vertriebspartnerschaft mit der Deutschen Bank verantwortlich. Diese wurde 2020 um zehn Jahre bis 2032 verlängert und um die Postbank erweitert.

2023 übernahm Christmann den neu geschaffenen Vertriebs-Vorstandsbereich „Privat- & Gewerbekunden“. In dieser Funktion steuerte er die Neuausrichtung der Vertriebsorganisation, darunter die Zusammenführung der Vertriebswege Zurich Exklusivpartner, Makler sowie Deutsche Bank/Postbank.