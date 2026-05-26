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Ergo und DFB verlängern Partnerschaft bis 2030

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Vertragsverlängerung zwischen Ergo und DFB
Foto: Ergo/DFB
r. Oliver Willmes, Vorsitzender des Vorstands der ERGO Deutschland AG / Julian Nagelsmann, Trainer der Deutschen Fußballnationalmannschaft / Mark Klein, CDO und Mitglied des Vorstands der ERGO Group AG, verantwortlich für Digitalisierung, Marketing und globale Partnerschaften / Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG

Die Ergo und der Deutsche Fußball-Bund verlängern ihre seit 2016 laufende Kooperation bis 2030. Der Versicherer weitet sein Engagement dabei gezielt auf Frauenfußball, eSports und digitale Formate aus und positioniert sich so für eine Reihe hochkarätiger Turniere der kommenden Jahre.

Die Ergo Group und der Deutsche Fußball-Bund setzen ihre Zusammenarbeit fort: Die seit 2016 bestehende Partnerschaft wird um weitere vier Jahre verlängert. Ergo bleibt damit weiter offizieller „Versicherungspartner des DFB“ und weitet sein Engagement zugleich auf mehrere Bereiche aus.

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Neben den Männer-Nationalmannschaften und dem DFB-Pokal rücken künftig vor allem die Frauen-Nationalmannschaft, die U23-Frauen-Nationalmannschaft sowie der DFB-Pokal der Frauen stärker in den Mittelpunkt. Damit trägt Ergo der gestiegenen Bedeutung des Frauenfußballs in Deutschland Rechnung.

Auch im Bereich eSports wird das Engagement ausgebaut. Neben dem DFB-ePokal sollen künftig weitere nationale eSports-Wettbewerbe sowie die eNationalmannschaft zum Portfolio der Partnerschaft gehören. Zusätzlich will die Ergo die Präsenz im wachsenden Digitalangebot des DFB ausbauen und beim Aufbau virtueller Erlebniswelten mitwirken.

Hochkarätige Turniere als Rahmen der erweiterten Partnerschaft

Der sportliche Kalender bis 2030 bietet für die Zusammenarbeit eine dichte Kulisse: Die Männer-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht ebenso im Programm wie die Frauen-WM 2027 in Brasilien, die Männer-EM 2028 in Großbritannien und Irland sowie die Männer-WM 2030 in sechs Ländern. So findet die WM 2030 in Spanien, Portugal und Marokko statt. Dazu gibt es Eröffnungsspiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay.

Besonderes Gewicht erhält dabei die Heim-EM der Frauen 2029 in Deutschland, die dem Frauenfußball hierzulande eine besondere Plattform bieten dürfte. „Die Partnerschaft mit dem DFB ist für uns ein Bekenntnis zu Werten wie Fairness, Vielfalt, Teamgeist und Internationalität – auf und neben dem Spielfeld“, sagt Dr. Oliver Willmes, Vorsitzender des Vorstands der Ergo Deutschland AG. „Wir glauben an die verbindende Kraft des Fußballs, auch in innovativen, digitalen Formaten, die Fans zunehmend begeistern. Dieses gemeinschaftliche Engagement führen wir mit großer Überzeugung fort.“

DFB-Generalsekretär Dr. Holger Blask betont den strategischen Wert der Kooperation: „Die Verlängerung mit Ergo ist ein starkes Signal für Kontinuität und gemeinsame Weiterentwicklung.“ Die Ergo bringe sich mit kreativen und oft auch humorvollen Kampagnen ein, in denen die eigenen Werte passgenau in den Kontext unserer Nationalmannschaften und des Fußballalltags übersetzt würden, so Blask weiter.

Breite Plattform

Blask hebt zudem hervor, dass die Partnerschaft von der Vielfalt der genutzten Formate lebt: „Gleichzeitig lebt die Zusammenarbeit davon, dass wir die gesamte Bandbreite unserer Plattformen nutzen – von besonderen Momenten auf dem Platz über den DFB-Pokal und den ePokal bis hin zu Formaten wie der Pokaltour sowie auch virtuellen Angeboten. Genau dieser Mix macht die Partnerschaft so wertvoll: Wir erreichen gemeinsam unterschiedliche Zielgruppen und schaffen immer wieder neue Zugänge zum Fußball.“

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