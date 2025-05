Eine neue Dimension der Finanzberatung

Wenn Wandel notwendig wird

Vertrauen ist die neue Währung der Finanzwelt. In Zeiten zunehmender Komplexität, Informationsflut durch soziale Medien und regulatorischer Anforderungen wird eine transparente, ehrliche und nachhaltige Finanzberatung so wichtig wie nie zuvor. Wir alle sehen uns heute mit Bedingungen konfrontiert, die es in dieser Form so noch nie gab. Ob als Mandant mit neuen finanziellen Anforderungen oder als Geschäftspartner in einem von Digitalisierung, Regulierungen und gesellschaftlichem Wandel geprägten Markt – die Herausforderungen sind vielfältig und komplex. Gerade deshalb braucht es heute Unternehmen, die Verantwortung übernehmen und mutig vorangehen.

Und mittendrin: die GEVAS AG. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Bereich Allfinanz und einem starken Wertefundament wird das Unternehmen jetzt zum Innovator eines neuen Maklermodells – digital, familiär, zukunftssicher.

Wer wir sind – und warum es uns gibt

Die GEVAS AG wurde 2008 mit dem klaren Anspruch gegründet, Finanzberatung neu zu denken – unabhängig, individuell und auf Augenhöhe. Denn zu oft war die Beratung in der Branche an bestimmte Produkte oder vorgegebene Strukturen gebunden. Unsere Gründer wollten das ändern und haben ein Konzept geschaffen, das echte Freiheit in der Beratung ermöglicht – mit dem Menschen im Mittelpunkt.

Heute sind wir ein fester Bestandteil des Marktes, gewachsen durch Qualität, Kontinuität und Vertrauen. Wir stehen für ganzheitlichen Service, für individuelle Beratung und nachhaltige Entwicklung – sowohl bei unseren Mandanten als auch in unserem Netzwerk.

Unser Leitsatz dabei: Dein Leben. Deine Ziele. Dein Plan.

Die GEVAS konnte schon früh auf ein starkes, eingespieltes Team bauen – ein Team, das über die Jahre zusammengewachsen ist und durch Vertrauen, Erfahrung und gemeinsame Ziele geprägt wurde. Mitten darin: unser Vorstandsvorsitzender Christian Decker, der diesen Weg von Anfang an engagiert mitgestaltet hat.

Zur Verstärkung des GEVAS-Teams: David Piccon, Vorstand für Vertrieb und Marketing, ein leidenschaftlicher Vordenker, der die Branche seit vielen Jahren aus unterschiedlichsten

Perspektiven kennt und mit Innovationskraft sowie strategischer Kompetenz überzeugt. Gemeinsam mit einem engagierten Führungsteam entwickelt sich die GEVAS AG zu einer modernen Plattform für Maklerberatung – stark in der Struktur und klar in der Vision.

Der Umbruch beginnt – und wir gestalten ihn aktiv mit.

Wir stellen uns neu auf – als Maklervertrieb. Weil es die einzig sinnvolle Richtung ist. Warum?

Unser neues Modell bietet unseren Geschäftspartnern eine zukunftssichere Perspektive – als berufliche Heimat mit Substanz. Es ist eine konsequente Antwort auf den Wandel der Zeit, hebt sich klar vom klassischen Mehrfachagenten ab und schafft gleichzeitig echten Mehrwert für unsere Mandanten: durch noch mehr Service und Geschwindigkeit in der Betreuung.

Seit Herbst 2024 läuft die Transformation auf Hochtouren. Die Technik ist bereit, das Team startklar – und am 1. Juli 2025 beginnen wir offiziell mit dem neuen Kapitel. Ein mutiger Schritt, getragen von klarer Überzeugung.

Was konkret neu ist – und was bleibt

Wir bieten unseren Partnern ein innovatives Gesamtpaket, das einen echten Unterschied macht:

Ein selbst entwickeltes Beratungs-Cockpit für ganzheitliche Mandantenberatung

Einen vollständig nahtlosen Datentransfer zwischen dem CRM, dem Service-Cockpit, dem Beratungs-Cockpit, der Kunden-App und den Vergleichsrechnern für hohe Anwenderfreundlichkeit

Aufbau eines gezielten Lead-Managements

Modernes Schulungssystem für unser Geschäftsmodell

Coaching für Standortentwicklung und Wachstum

Beteiligung von Leistungsträgern am Unternehmen

Wertsicherung des Bestands, z. B. durch eine Maklerrente

Was bleibt: Unser Anspruch, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Was neu ist: Die digitale Power, das effizient und skalierbar zu ermöglichen.

Werte, die unser Fundament sind

Wir glauben an langfristige Beziehungen, an transparente Kommunikation und an Beratung, die individuell auf die Lebenssituation abgestimmt ist.

Perspektiven für eine neue Generation

Der Maklermarkt steht vor einem Generationswechsel. In den kommenden Jahren werden viele Bestände übergeben – doch wer übernimmt? Die GEVAS bietet hier klare Antworten: mit Einstiegschancen für Quereinsteiger, Perspektiven für aufstrebende Talente und echte

Karrierechancen.

Wir fördern unternehmerisches Denken, bieten stabile Strukturen und die bestmögliche Unterstützung für die Entwicklung zum Makler und zur Führungskraft.

Fazit: Es ist Zeit für neue Perspektiven

Wir wollen nicht nur eine Karriere bieten, sondern Heimat sein. Willst du Teil dieser Bewegung sein? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

