Erneuerbare-Energien-Highlight zum Jahresendspurt

Herr Busboom, die Zeiten sind herausfordernd und viele Einflussfaktoren für Anleger nicht leicht zu durchschauen. Wozu raten Sie und was stützt Ihre Überzeugung, dass die Erneuerbaren Energien jetzt die richtige Wahl sind?

Busboom: Der Zeitpunkt für Sachwertanlagen in Solar- und Windenergie ist optimal, gerade weil die klassischen Finanzmärkte äußerst volatil sind und Sparzinsen wieder schrumpfen. Anders als spekulative Investments, deren Ertragspotenzial allein auf der Annahme eines Preisanstiegs basiert, schaffen Wind- und Solarparks realen Mehrwert aus der Erzeugung und dem Verkauf grünen Stroms und generieren als Teil der Realwirtschaft regelmäßige Erträge für die Anleger. Planbarer geht es nicht!

Noch bis Ende des Jahres haben Sie den Publikumsfonds ÖKORENTA

Erneuerbare Energien 15 im Vertrieb. Sie betonen, dass er ein besonderes Highlight für Anleger darstellt, warum?

Busboom: Tatsächlich ist der Fonds eine Gelegenheit, die sich in der Form so schnell nicht wieder bieten wird. Er steht Anlegern noch bis zum 31.12.2025 offen und das Portfolio ist bereits so gut wie vollständig. Eine solche Konstellation hat es bislang noch bei keinem ÖKORENTA Fonds gegeben. Wir haben sehr attraktive Beteiligungen an deutschlandweit verteilten Standorten erworben. Alle Wind- und Solarparks sind am Netz und erwirtschaften Erträge aus der Stromproduktion. Wer also eine erstklassige Beteiligung in Erneuerbare Energien sucht und direkt beim Einstieg von fertigen Investitionsergebnissen profitieren möchte, dem kann ich unseren aktuellen Fonds nur wärmstens ans Herz legen.

Anleger haben damit Sachwerte zum Anfassen und konkrete Fakten, die sie für ihre Investitionsentscheidung heranziehen können. Um welche Assets handelt es sich?

Busboom: Das Fondsportfolio ist mit 20 Beteiligungen gut diversifiziert. Wir haben mehr als 25 Mio. € in Wind- und Solarparks investiert und bei der Auswahl der Assets besonderen Wert auf Zuverlässigkeit in Verbindung mit Innovationen gelegt. So verfügt zum Beispiel der Solarparks Gardessen in Niedersachsen über einen Stromspeicher als interessantes Add-on oder der in Ost-West-Ausrichtung gebaute Solarpark Auerbach in Bayern über ein eigenes Umspannwerk, das ihn unabhängig von externen Anbietern macht und von dem wir uns über die Lebenszeit bedeutende Kostenvorteile versprechen.

Wie läuft es bei den Bestandsfonds Ihres Hauses?

Busboom: Auch hier kann ich Positives berichten: Wir lösen derzeit unseren ersten Publikums-AIF, den ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII, auf. Nach zehn Jahren Laufzeit dürfen die Anleger mit einem Gesamtrückfluss in Höhe von voraussichtlich 176 % rechnen, was deutlich über der Prospektprognose von 157 % liegt. Außerdem haben gerade vor wenigen Wochen 4.500 unserer Anleger der frühen ÖKORENTA Fonds entschieden, dass sie die Laufzeit ihrer Fonds um sieben Jahre verlängern möchten. Das werten wir als großen Vertrauensbeweis in unsere Arbeit. Beide Ereignisse geben eine hervorragende Referenz dafür ab, dass es sich lohnt, in ÖKORENTA Fonds zu investieren!