Erneutes Stühlerücken bei Corestate-Tochter Hannover Leasing

Martin Eberhardt wechselt mit Wirkung zum 1. Februar 2023 vom Aufsichtsrat in die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hannover Leasing Investment GmbH, ein Unternehmen der angeschlagenen Corestate Capital Gruppe. Der Aufsichtsrat von Hannover Leasing wird neu besetzt.

Eberhardt wird bei Hannover Leasing als Vorsitzender der Geschäftsführung die Marktseite, insbesondere die Bereiche lnvestment, Portfolio- und Assetmanagement, Vertrieb sowie Strukturierung verantworten, teilt Corestate mit. Er folgt auf Sebastian Hartrott, der das Unternehmen als Geschäftsführer zum 31. Januar 2023 verlassen hat.

Parallel wurde der Aufsichtsrat der Hannover Leasing Gruppe der Mitteilung zufolge neu besetzt. Dem Gremium steht ab 1. Februar 2023 Peter Forster vor, der als ehemaliger Country Head Germany der Patrizia SE und Bereichsvorstand Asset Management der IVG Immobilien AG langjährige Immobilienerfahrung im regulierten Investmentmarkt mitbringe.

Dem Aufsichtsrat gehören daneben die beiden Corestate-Vorstände Izabela Danner und Udo Giegerich an. Die in den Unterlagen des Hannover Leasing Fonds „Augsburg Offices“, der sich anscheinend noch in der Platzierung befindet, zuletzt aufgeführten Aufsichtsräte Dr. Friedrich Oelrich und René Parmantier sind demnach wohl aus dem Gremium ausgeschieden. Parmantier war bis März 2022 CEO von Corestate, nach seinem Ausscheiden aus dieser Position aber noch Geschäftsführer der Corestate Bank und Aufsichtsrat bei Hannover Leasing. Eine Aktualisierung des Fonds-Prospekts zum 1. Januar 2023 enthält noch keinen Hinweis auf eine Veränderung.

Corestate war Ende 2022 in Schwierigkeiten geraten und stand kurz vor der Insolvenz, konnte sich aber vorerst retten. Hannover Leasing hatte unterdessen mitgeteilt, dass es im Falle einer Corestate-Insolvenz „davon nicht betroffen“ wäre. Das Unternehmen zählt zu den ältesten und vom historischen Emissionsvolumen größten Asset Managern und Initiatoren geschlossener Fonds. 2017 übernahm Corestate 94,9 Prozent der Hannover Leasing Gruppe.