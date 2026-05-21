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Schwellenländer im Wandel: Untergewichtung kann heute riskanter sein als Übergewichtung

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Schwellenländer boomen
Foto: stock.adobe.com/tuiafalken
Schwellenländer überzeugten 2025 trotz Zoll- und Energieschock. Drei Themen zeigen, wo sich eine höhere Allokation lohnen kann.

Schwellenländer haben 2025 sowohl einen Zollschock als auch einen Energieschock überstanden – mit stabilen Währungen und geringer Volatilität. Die jüngste Outperformance gegenüber dem MSCI World ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines strukturellen Wandels. Welche Themen und Qualitätsmerkmale Anleger jetzt im Blick haben sollten.

Schwellenländer haben in kurzer Folge zwei Stresstests bestanden: einen Handelsschock und einen Energieschock. Was unter früheren Rahmenbedingungen oft zu massiven Kapitalabflüssen, Währungsdruck und Kursrückschlägen führte, hat dieses Anlageuniversum bemerkenswert stabil überstanden. Für Anleger sollte die jüngste Outperformance daher weniger ein Rätsel als ein Signal sein: Sie bestätigt einen tiefgreifenden Wandel, der seit Jahren im Gang ist.

Weshalb Schwellenländer heute anders sind

Viele Investoren verknüpfen Schwellenländer noch immer mit der Logik von vor zehn oder 20 Jahren: hohe Abhängigkeit vom westlichen Konsum, anfällige Zahlungsbilanzen, schwache Institutionen und ein Anlageuniversum, das vor allem von Rohstoffen und einfachen Fertigwaren geprägt ist. Genau diese Auffassung greift zunehmend zu kurz.

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Das zeigt auch die Entwicklung an den Börsen: Seit Anfang 2025 haben Schwellenländeraktien den Weltaktienindex MSCI World um rund 15 Prozent übertroffen, und zwar trotz des erwähnten Zollschocks von 2025 und eines anhaltenden Konflikts im Nahen Osten. Die Volatilität blieb bemerkenswert gering, die Kapitalflucht begrenzt und die Währungen weitgehend stabil

Der Grund: Heute stützen sich zahlreiche Emerging Markets stärker auf Binnennachfrage, auf regionalere Lieferketten und auf Handel zwischen Schwellenländern. Das kann externe Schocks abfedern und verringert die Abhängigkeit von einzelnen Wachstumsmotoren. Zudem haben solidere makroökonomische Rahmenbedingungen und der Ausbau lokaler Kapitalmärkte die Sensitivität gegenüber abrupten, ausländischen Kapitalbewegungen reduziert. 

Parallel dazu gewinnt eine Welle von Corporate-Governance-Reformen an Fahrt und schrumpft den historischen Qualitätsabschlag auf Unternehmensebene, etwa durch stärkeren Fokus auf Kapitaldisziplin, Aktionärsrenditen und transparente Strukturen.

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Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

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