Ex-BaFin-Präsident Felix Hufeld wird Aufsichtsrat bei Fondsanbieter D.i.i.

Der ehemalige BaFin-Chef wird das Unternehmen künftig an der Seite von Dr. Herbert Meyer (Vorsitzender), Stefan Sanktjohanser und Dr. Friedrich Schmitz beraten und überwachen, teilt D.i.i. mit. Nach Ausscheiden aus dem Amt als Präsident der BaFin Ende März 2021 und Beachtung einer 12-monatigen Cooling-Off Periode habe sich Hufeld ein Portfolio verschiedener Mandate im In- und Ausland aufgebaut.

Vor seiner Zeit bei der Finanzaufsicht studierte Hufeld den Angaben zufolge von 1980 bis 1985 Rechtswissenschaften in Mainz und Freiburg im Breisgau und schloss mit dem ersten juristischen Staatsexamen ab. Er erwarb außerdem 1988 als McCloy-Stipendiat einen Master of Public Administration von der Harvard University und legte 1991 am Kammergericht Berlin sein zweites juristisches Staatsexamen ab.

Nach seinem Studium und einer kurzen Zeit als Rechtsanwalt fing er bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group an, wo er sieben Jahre in verschiedenen Positionen tätig war, bevor er die Leitung der Konzernentwicklung der Dresdner Bank übernahm. Von 2001 bis 2012 bekleidete Hufeld verschiedene international leitende Positionen und wechselte 2013 zur Finanzaufsichtsbehörde BaFin, wo er zunächst als Exekutivdirektor für die Bereiche Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht verantwortlich war.

Im März 2015 übernahm er als Präsident der BaFin die Gesamtverantwortung für die Aufsicht über alle Sektoren der deutschen Finanzwirtschaft. Hufeld war in dieser Eigenschaft außerdem Mitglied im Aufsichtsgremium des Einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus (SSM) der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Gruppe der Zentralbankpräsidenten und Chefs der Aufsichtsbehörden GHOS, die die Arbeit des Baseler Ausschusses für Bankenregulierung überwacht.