EXTRA Kritische Rohstoffe: Die neuen Nadelöhre der Weltwirtschaft

Der eigentliche Engpass liegt häufig nicht in der Mine, sondern in der Weiterverarbeitung. Bei seltenen Erden etwa dominiert China weniger die Förderung als die Aufbereitung – und damit einen entscheidenden Teil der Wertschöpfungskette. Es sind die neuen Nadelöhre der Weltwirtschaft, die hier entstehen – unscheinbar, technisch komplex, politisch hochsensibel. Die Europäische Union versucht gegenzusteuern. Zielmarken wie ein Recyclinganteil von 25 Prozent und eine maximale Abhängigkeit von 65 Prozent von einem Drittland zeigen, dass Brüssel die gesamte Kette im Blick hat. Doch der Aufbau neuer Minen und Raffinerien dauert Jahre, oft mehr als ein Jahrzehnt. Kurz- und mittelfristig bleibt Europa damit strukturell verwundbar.

Besonders deutlich wird das am Beispiel Silber. Anders als Gold ist es vor allem Industriemetall – unverzichtbar für Photovoltaik, Elektromobilität, Medizintechnik und KI-Rechenzentren. Studien erwarten bis 2030 ein spürbares Angebotsdefizit, getrieben durch Energiewende und Digitalisierung. Substitutionen sind technisch anspruchsvoll, Recycling ist teuer und komplex. Dennoch gilt Silber in der EU bislang nicht als kritischer Rohstoff. Auch Uran und Kupfer stehen für strategische Versorgungssicherheit.

Für Investoren entsteht daraus ein Spannungsfeld aus strukturellem Defizit und hoher Volatilität. Kritische Rohstoffe eignen sich eher als Beimischung denn als Kerninvestment. Physische Metalle bieten Substanz, Minenaktien Hebel, aktiv gemanagte Fonds selektive Chancen in einem ineffizienten Markt. Entscheidend bleibt der Blick auf den Flaschenhals der Wertschöpfungskette. Denn die Engpässe von heute sind die Investmentthesen von morgen.

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