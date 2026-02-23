Newsletter
Freiwillige Kassenleistungen auf dem Prüfstand

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Andreas Gassen
Foto: Picture Alliance
Andreas Gassen

Angesichts knapper Kassen in der gesetzlichen Krankenversicherung stellt KBV-Chef Andreas Gassen freiwillige Zusatzleistungen grundsätzlich infrage. Damit rückt eine seit Jahren schwelende Debatte erneut in den Fokus.

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert, die freiwilligen Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen komplett abzuschaffen. „Wenn nicht genug Geld für den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung da ist und gespart werden muss, sind „Nice to have“-Leistungen als Erstes zu streichen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die freiwilligen Leistungen gehen über das allgemeine Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus und sind von Kasse zu Kasse unterschiedlich. Dazu zählen etwa professionelle Zahnreinigungen, aber auch umstrittene Behandlungsmethoden wie Homöopathie. Dass diese von einigen Kassen finanziert wird, steht bereits seit längerem auch in der Politik in der Kritik. (dpa-AFX)

